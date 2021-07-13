宗教場所「微解封」高雄多數廟宇不開放！參拜只能在門外



▲微解封首日，高雄廟宇為不開放，民眾只能在外頭參拜 。（圖／記者吳世龍攝）

記者洪靖宜／高雄報導

全國三級警戒延長至7月26日，高雄市登記立案的寺廟或財團法人教會堂得提出「宗教場所防疫計畫」，送所轄區公所轉民政局審核同意後，才能開放民眾進入參香或禮拜，據了解目前尚未有團體提出，記者實際走訪高雄玉皇宮及三鳳宮，目前都決定不開放，或是等三級警戒結束再決定。

▲高雄玉皇宮 。（圖／記者吳世龍攝）

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由於行政院宣布全國警戒三級延長至7月26日，高雄民政局表示，高雄市宗教團體仍暫緩開放民眾進入場所，倘有開放場所之必要，從7月13日起，依內政部訂定之「宗教場所防疫管理措施指引」，擬具「宗教場所防疫計畫」，並經主管機關同意後，始能開放民眾進入，據了解截至13日中午，尚未有人向民政局提出申請。

▲高雄三鳳宮。（圖／記者吳世龍攝）

實際走訪玉皇宮，廟方人員表示，配合高雄市政府的政策，所以沒有微解封；另一間三鳳宮廟方表示，因爲疫情仍有許多未知數，擔心開放人潮聚集，現階段不適合開放，不確定因素太多，安全第一，全力配合高雄市政府，等7月26日再做打算。

一名許姓民眾前來三鳳宮参拜，全程在門外上香參拜，他表示，三級警戒確實比較不方便些，但為了安全的考量，只好接受廟門外參拜。

時間對我們來說完全沒用！

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