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微解封直擊高雄中正體育場！太陽下練標槍、跑步　備10個口罩替換

▲微解封首日，高雄中正運動場一早就有運動人潮 。（圖／記者吳世龍攝）

▲微解封首日，高雄中正運動場一早就有運動人潮 。（圖／記者吳世龍攝）

記者洪靖宜、吳世龍／高雄報導

全台三級警戒微解封第一天，高雄運動場館也是部分開放，直擊位在高雄苓雅區的中正運動場，一大早就有不少民眾前來運動，田徑隊的學生前來自主練習，頂著大太陽，大家口罩依然戴緊緊，就是要把握時間，還有人帶了10個口罩準備要來替換。

▲微解封首日，高雄中正運動場一早就有運動人潮 。（圖／記者吳世龍攝）

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▲學生於操場練習標槍等田徑活動，口罩都得戴好戴滿。（圖／記者吳世龍攝）

直擊位在高雄苓雅區的中正運動場13日一早就有不少民眾及學生來運動，大家頂著大太陽跑步，臉上口罩戴好戴滿，觀察來中正體育館運動的學生，大多都是一旁中正高中田徑隊的學生，有學生說，因爲運動會流汗，怕口罩濕了不好呼吸，所以自備了10個口罩可以隨時更換。

▲微解封首日，高雄中正運動場一早就有運動人潮 。（圖／記者吳世龍攝）

▲中正高中田徑隊的教練陳雅莉。（圖／記者吳世龍攝）

中正高中田徑隊的教練陳雅莉老師也到場，邊運動邊觀察學生有無做好防疫措施，她說教學30多年還是第一次遇到這樣的狀況，學生已經在家裡進行6週的線上教學，幾乎悶壞了，今天微解封都自主性到體育館運動，畢竟這些學生在下個月要進行選拔賽，為了參加10月份的全運會，大家都自主性的來加強訓練，也都相當守規矩，自己分組不會聚集，不要運動場館才剛開放又因防疫不落實而關閉。

▲微解封首日，高雄中正運動場一早就有運動人潮 。（圖／記者吳世龍攝）

▲民眾也到場館附近投球運動。（圖／記者吳世龍攝）

除了學生，也有不少一般民眾，71歲的陳先生表示，他天天都會帶著籃球到籃球館運動，因爲一旁的籃球館整修到7月底，所以他平時就會在空曠地方做投籃運動，他也說一開始戴口罩運動，確實很不舒服，但時間久了反而就習慣了，現在沒戴口罩反而怪怪的。

▲微解封首日，高雄中正運動場一早就有運動人潮 。（圖／記者吳世龍攝）

▲微解封首日，不少學生到體育場自主練習 。（圖／記者吳世龍攝）

高雄市針對運動健身項目開放公立田徑運動場，私立開放高爾夫球場、戶外棒球打擊練習場。是外羽球場、網球場限單打，室內運動場館均不開放。

▲微解封首日，高雄中正運動場一早就有運動人潮 。（圖／記者吳世龍攝）

▲中正體育場開放民眾運動。（圖／記者吳世龍攝）

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