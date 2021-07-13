超商免費取餐6月「暴增40倍」達4664件！侯友宜：0-6歲孩童也適用

▲侯友宜受訪。（圖／市府提供）



記者羅婉庭／新北報導

新北市長侯友宜13日表示，幸福保衛站以及八方雲集提供給18歲以下兒童，他們碰到困難的時候，可以來店裡面取餐。在疫情這段時間，很多艱苦人需要照顧。四大超商每個月大概以往100多件，結果在6月份疫情這段時間，竟高達4,664件，相差了將近40倍。

侯友宜前往八方雲集板橋仁化店以及全家超商松翠店，感謝四大超商及八方雲集提供餐食，共同守候新北孩子。新北市於前市長朱立倫的推動下，與7-11、全家、萊爾富及OK便利超商合作成立「幸福保衛站」及與八方雲集合作成立「好日子愛心大平台」，以兼顧防疫及健康。

侯友宜說，在疫情嚴峻當中，看到這麼多有愛心、熱心願意伸出雙手幫助弱勢族群的善心人士，協助艱苦人度過最艱困的時光，非常感謝。

因應疫情，新北市2500家超商及200間八方雲集皆提供「加倍取餐」及「餐食外帶」服務，為了防疫減少出門頻率，加倍取餐將原來一次80元的額度，提高到160元，而八方雲集還將學童取餐金額全數回捐。依統計數據分析，在非疫情期間，每個月平均取餐數約百人，而今年光是六月份取餐人數即高達4,664人、八方雲集也有876人次學童取餐，其中板橋仁化店就有31人次。

市長侯友宜特別提醒市民朋友，短期內仍需以防疫優先、低度活動守住社區防線，對於有緊急需求的18歲以下學童，全市街頭巷尾超商及八方雲集都是居家附近的幸福保衛站。由點到面組織成不漏接的綿密守護網，疫情期間領餐認定從寛，0-6歲的孩童同樣適用，請大家協助傳遞訊息，並且善用珍惜資源，讓愛心善款幫忙更多急難需求的孩子和家庭用愛與希望合力守護孩子。