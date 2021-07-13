光登入步驟就傻了！健保快易通「卡裝置認證」爆共鳴：難用死

▲有網友大抱怨健保快易通很難用。（圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

行政院規劃「COVID-19公費疫苗預約平台」採登記、預約、接種等3階段執行，針對符合資格的第一梯次民眾，平台今（13）日開始發送預約簡訊，收到通知、符合資格的民眾，可透過指定網站、或健保快易通預約。就有網友要幫阿公預約，結果卻忍不住發文抱怨，因為健保快易通真的太難用，貼文意外引發共鳴。

這位網友在PTT的Gossiping板上問卦「健保快易通是啥小啊」，說他都幫阿公意願登記好了，現在要預約接種，要裝健保快易通就算了，要手機又要健保卡，好不容易弄好了，重新登入後，APP卻要他認證裝置，讓原PO不禁爆出一聲「哭啊！」

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貼文一出，就有人超有感，「這APP爆炸難用」、「最好50歲以上的會用這些」、「OTP根本出不來」、「不能幫家裡大人預約，健保卡不一定在」、「大家都是想要幫長輩用，結果限定個人= =」、「我很早就裝了，但是現在超LAG」、「長輩最好會那麼麻煩的操作，X！難用死。」

還有網友使用下來，不禁點出一些缺點，「去年也沒在用這app買（口罩），裝置認證煩死」、「認證碼只有3分鐘，輸入資料還各種刁難，最後時間到再重新找認證碼，無限循環中」、「網頁要讀卡機+元件，手機又不能幫長輩用」、「超哭，如果門號是你的名字，阿公還是不能用。」

本站稍早報導《登記成功！健保快易通「卻爆卡1小時」 還有3招能預約接種》，今日一開放預約接種，健保快易通APP及1922網站，整個呈現當機狀態。不過，若是不斷嘗試，APP和網站仍持續顯示「載入中」，其實也可持健保卡，到超商、藥局、衛生所插卡預約，選擇希望施打的地點及時段。