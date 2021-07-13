高雄鮮肉與超胸女相約旅館「連結」　喘息聲太大警察聽到了

記者洪靖宜／高雄報導

高雄一名23歲方姓男子透過網路，約出一名越南籍武姓女子到前金區一處旅館性交易，不料因為「人與人連結」時的聲響過大遭警方查獲，雙方正以2500元價格進行性交易，訊後將全案依法移請裁罰，並將2人帶往醫院接受PCR檢測，武女也被查出逾期居留，後續也被送交移民署專勤隊收容等候遣返。



▲23歲方男上網找性交易遭警方查獲。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲現場查獲現金2500元及保險套。（圖／記者洪靖宜翻攝）

高雄前金區某間旅館12日被民眾檢舉疑似有色情業者暗地從事「人與人連結」，警方獲報後前往旅館查緝，查訪過程中，在一間房間門外聽到內疑似是正在性行為的喘息聲音，因聲音過大引來警方注意，在現場等候到2人完事後步出房門時，上前表明警察身分，當場查獲越南籍31歲的武姓女子與23歲的方男涉嫌從事性交易，並查扣性交易金額2500元。





▲2人被帶到醫院進行PCR檢測。（圖／記者洪靖宜翻攝）

警方調查，方姓男子是修理漁船的技工，在網路上約武女出來飯店交易，每次性交易價格為2500元，武女赴約時雖穿著寬鬆的衣服，但仍藏不住好身材。偵訊後2人依違反社會秩序維護法移請裁罰，並立即帶往醫院接受檢測，快篩為陰性，PCR檢測結果尚未出爐。另外，武女在臺已經逾期居留，後續也被送交移民署專勤隊收容等候遣返。

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