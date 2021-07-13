收到疫苗登記簡訊！他一比對序號呆了「有人填錯號碼？」超GG

▲原PO收到疫苗登記簡訊。（示意圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

疫苗意願登記平台今（13）日開始發送預約簡訊，就有不少網友開心分享截圖，炫耀自己收到訊息了，但也有讓人哭笑不得的事情發生！有網友發文說他收到簡訊，結果仔細一看，發現電話和登記序號都和家人資料不符，才發現似乎是別人填錯電話號碼，不禁問卦「這是有人預約疫苗填錯電話嗎？」讓其他人笑噴。

本站稍早報導《第一批疫苗登記「簡訊收到啦」 最快這禮拜就能打》，針對符合資格的第一梯次民眾，疫苗意願登記平台今開始發送預約簡訊。就有網友開心分享截圖，直呼「終於收到啦！」結果就有人在PTT的Gossiping板上發文，說他收到一封簡訊，就是「COVID-19 公費疫苗預約通知」，提醒他7/13～7/15要記得選擇接種站及時段，進行預約接種。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲一看才發現，好像是有人預約卻填錯號碼。（圖／翻攝自PTT）

原PO就說，他前兩天確實有幫家人預約登記，但一想才發現不對，因為電話都是填家人的，簡訊不應該寄給他，比對登記序號，果然跟家人的不一樣，於是他忍不住傻眼「想問一下這是有人登記疫苗電話填錯嗎？這樣會不會影響到那個人施打疫苗的時間啊？」最後提醒有登記的人，一定要看一下電話號碼有沒有填錯，「不然簡訊會寄給別人哦！」