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WHO建議勿混打　柯文哲「不得已選項」：若疫苗夠當然沒問題

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲12日主張照顧第一線防疫專責病房的人員「疫苗混打」；不過世界衛生組織（WHO）首席科學家斯瓦米納坦13日建議，將不同廠牌的疫苗混打是「危險趨勢」。對此，柯文哲13日表示，「混打是不得已的選項，若疫苗夠當然沒問題。」

▲▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊赴亞東醫院致謝醫護人員。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市長柯文哲、副市長黃珊珊赴亞東醫院致謝醫護人員。（圖／記者袁茵攝，下同）

亞東醫院自疫情爆發後，持續協助新北市照護及防疫工作，包括成立「快打快篩部隊」協助新北果菜市場完成3267例篩出，7月2日起開始進行跨縣市任務，兩度赴環南市場進行高效率PCR篩檢，總計完成近6000例，先前曾獲柯文哲稱讚，現場動線完整、效率非常高。

為感謝亞東團隊付出，柯文哲12日親自到訪亞東醫院頒發感謝狀，北市府出席人員包括柯文哲、台北市副市長黃珊珊、台北市聯合醫院副總院長璩大成，亞東醫院則由副董事長朱樹勳、院長林芳郁、副院長邱冠明、醫務秘書林子玉出席，預計由柯文哲和亞東醫院代表方分別進行致詞，隨後頒發感謝狀，並接受媒體聯訪。

▲▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊赴亞東醫院致謝醫護人員。（圖／記者袁茵攝）

柯文哲13日致詞時表示，環南市場進行大規模PCR篩檢時，有請亞東醫院來幫忙，由於市場十分複雜，每天進出一萬人，且身份都不一樣，做了5000人快篩後就決定調動北市1萬4000劑疫苗，讓市場人員先打疫苗。

柯文哲提及，打疫苗要14天才會發揮作用，因此做大規模PCR篩檢攔截，但當時只知道北榮在苗栗有過經驗，台北市還沒做過，所以北農部分拜託北榮幫忙，環南市場則找自己最信任的朋友，也就是亞東醫院幫忙，2天就做了近6000人，資料當天晚上就能出來，感謝亞東醫院在疫情最緊張時刻伸出援手。

被問到關於世衛組織提及疫苗混打是「危險趨勢」，柯文哲指出，如果疫苗非常充分的話，一般來說還是照打，但台灣老百姓對AZ和莫德納這2種疫苗有「選擇上的偏好」，加上疫苗有時只有AZ，有時只有莫德納，不是兩個同時並存，導致時間到了要打卻沒得打，「混打是不得已的選項，若疫苗夠當然沒問題。」

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