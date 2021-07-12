桃園登記第9、10類疫苗接種者逾10萬人　鄭文燦：不發通知單

▲市長鄭文燦表示，桃園登記第9、10類疫苗接種逾10萬人，不發接種通知單。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦12日於市府防疫說明會中指出，疫苗施打計劃，7月16日之後全國一致轉為唐鳳政委所設置的「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」為主，不發接種通知單，桃園市將連續執行3週，主要是施打符合第9、10類已完成網路登記民眾，目前桃園登記施打Az已超過10萬人，市府將於5天內完成首波接種，7月底前疫苗覆蓋率達到25%。

鄭市長說，現在能打到的疫苗，就是最好的疫苗，早一點接種，早一點提高保護力，民眾在網路選擇施打莫德納，要改變施打Az也可以，趕快上網登記更改，預約系統到今天下午5點截止，如果沒有預約登記，到社區接種站一樣不能接種；對於連續3個梯次都是施打AZ疫苗，而如果民眾選擇只打莫德納，那將要等這3波以後，等下一輪莫德納疫苗到貨以後，中央安排好施打的時間，再來做預約。

鄭市長提醒，符合第9類「18-64歲具有易導致嚴重疾病之高風險疾病者、罕見疾病及重大傷病者」，及第10類「50-64歲成人」資格的市民，儘速於今（12）日下午5點前完成意願登記（登記網址：https://1922.gov.tw/vas/），讓疫苗接種率持續普及。

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