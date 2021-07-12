人人都可變萬磁王？「AZ手臂」也出現　物理名師曝2關鍵

▲記者找來施打AZ疫苗的民眾，也是出現吸附現象 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

莫德納疫苗打完之後，出現了「萬磁王」手臂，引發熱議，不過記者找來打AZ疫苗的民眾，進行相同的測試，有趣的事也是發生類似情況，只是吸力好像沒有「莫德納手臂」來得強，民眾自行解讀是「表面張力與摩擦力」；國內知名物理補教名師宇翰老師說，只要符合2個條件，人人都可以變成「萬磁王」。

只有打莫德納疫苗之後才會變成萬磁王嗎？記者實地找來施打過AZ疫苗的周姓民眾，進行吸力的實驗，記者先是拿衛生紙在周姓男子打過疫苗的手臂上擦拭後，先放上一根湯匙，結果就吸附住了，然後再放上2根湯匙，但是其中一支就掉落，在測試過程當中，再放又掉，對照施打莫德納疫苗的記者測試，似乎吸力明顯弱了一點。周姓民眾ㄓ表示，自己也不知道手臂有吸力，至於會不會覺得訝異？「不會，我覺得是表面張力與摩擦力所導致的，覺得不會是疫苗注射後所造成。」

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▲國內知名物理補教名師宇翰老師講解過程 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者詢問國內補教物理名師宇翰老師，他認為沒有那麼神奇，也不認為是跟注射疫苗有關係，他說影響最大靜摩擦力的因素有「接觸面的性質和正向力」，也就是說要假裝很像被吸住的樣子，「第一步就是只要皮膚上不要有油脂，用衛生紙擦拭乾淨，表面比較不光滑就可以達成目的，另外就是放上去的東西不能太重」，只要完成以上兩個條件，就算沒有打疫苗，一樣可以做出類似被吸引的現象。這樣的說法，的確也符合記者實測注射AZ疫苗民眾的實驗過程。

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