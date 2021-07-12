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實測／716開打「改選AZ還來得及變心」　一招快改唐鳳系統登記

▲唐鳳疫苗預約系統修改登記意願步驟圖▼ 。（圖／讀者提供）

▲唐鳳疫苗預約系統修改登記意願 ，可修改選擇疫苗種類。（圖／ETtoday新聞雲，下同）

政治中心／台北報導

行政院政委唐鳳主責建立的疫苗意願登記系統上線，第一輪登記時間到7月12日下午5時為止，意願登記中可以自選AZ或莫德納疫苗。對於總統蔡英文11日晚間提醒國人盡快登記，並透露最快可在7月16日開始接種，在未來三週均是施打AZ疫苗，有網友詢問如果已經登記了莫德納還可以改嗎？根據《ETtoday新聞雲》實測結果，答案是可以的，只要進入預約系統，選擇修改登記資料，就可以換成AZ。

由行政院政務委員唐鳳主責建立的疫苗施打意願登記與預約接種系統推出，7月11日開放50歲以上民眾、18歲以上第9類民眾登記，第一輪意願登記時間到12日下午5時為止，預計在7月13至15日，符合資格的民眾，會陸續收到1922發送的通知預約簡訊，才能進行後續預約，並且預計最快在7月16日開始接種。

對此，蔡英文11日晚間表示，最近已經有很多長輩陸續接種疫苗，他請大家幫忙父母注意接種順序，如果符合資格還沒有施打，可以盡快登記，越早打，越安心。

蔡英文也強調，雖然逐漸趨緩，但仍提醒國人依然不能鬆懈，也請符合接種資格的民眾踴躍登記、儘早施打，提升國人接種率，要靠大家一起來努力，防疫最後一哩路，大家一起加油。

對於有網友詢問如果已經登記莫德納，現在還可以換嗎？根據《ETtoday新聞雲》實測結果，答案是可以的，只要進入預約系統，選擇修改登記資料，畫面就會跳出AZ跟莫德納的選擇框，使用者可以自己換成AZ或莫德納，也可兩個都勾選。

▲唐鳳疫苗預約系統修改登記意願步驟圖▼ 。（圖／讀者提供）

▲進入預約系統，選擇修改登記 。

▲唐鳳疫苗預約系統修改登記意願步驟圖▼ 。（圖／讀者提供）

▲AZ、莫德納選擇框，可單獨選擇，也可以兩者一起選 。

▲唐鳳疫苗預約系統修改登記意願步驟圖▼ 。（圖／讀者提供）

▲修改過後的意願登記。

根據衛福部上週四(8日)在行政院院會公布的統計資料顯示，目前已有274.1萬人（疫苗人口涵概率11.45％）施打1劑，18萬孕婦部分已有2.7萬人（15%）完成接種。隨著AZ疫苗到貨，指揮中心同步也宣布開放全國第9類、第10類對象登記，並於7月16日開放接種。

根據衛福部統計，「第一類」醫事人員50.8萬人接種、接種率89.1％；「第二類」中央及地方政府防疫人員 17萬人接種、接種率86.4％；「第三類」高接觸風險第一線工作人員6.5萬人接種、接種率66.3％。；「第四類」因特殊情形需要出國者0.1萬人接種、接種率67.8%。

「第五類」機構、社福照顧系統之人員及其受照顧者與洗腎患者31.8萬人接種、接種率54.8%；「第六類」75歲以上長者83.6萬人接種、55.7％；孕婦2.7萬人接種、接種率15％；「第七類」維持國家安全及社會機能正常運作者 13.7萬人接種、接種率21.1％；「第八類」65歲-74歲26.1萬人接種、接種率13.1％。

不過，根據指揮中心12日上午向行政院長蘇貞昌的最新報告指出，目前國內接種人數已有350萬人，佔總人口的14.5%，針對施打意願較高的縣市，指揮中心也會加強配送，儘速增加疫苗覆蓋率，而根據目前已經配發到各縣市的莫德納125萬劑疫苗，以及後續將施打的AZ疫苗175萬劑疫苗，本月全民覆蓋率將可達25%。

由於下一波疫苗以AZ為主，將提供有勾選AZ的民眾預約施打，預計有105萬第九類、第十類民眾陸續收到可預約的簡訊，蘇貞昌12日也表示，只要是政府認證、檢驗過的疫苗，都是安全有效的疫苗，希望指揮中心多加宣傳疫苗施打的優點，迅速駁斥坊間謠言，讓民眾增加各種疫苗施打的意願，盡快讓更多人擁有保護力。

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