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桃園各社區接種站明休息1天　鄭文燦：符合第9、10類者快登記

▲鄭文燦籲第9、10類疫苗接種者快登記。（圖／市府提供）

▲鄭文燦市長視察疫苗接種站。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦12日視察大溪、平鎮和中壢3區的5國中小疫苗接種站運作情形表示，今日為67歲長者及57歲原住民長者提供疫苗接種服務，明日各社區接種站將休息一天，桃園巨蛋體育館明日則執行孕婦專案施打莫德納疫苗計畫，7月14、15日兩日接續施打66及65歲長者與56及55歲原住民長者，逐步完成65歲以上長者施打計畫。▲鄭文燦籲第9、10類疫苗接種者快登記。（圖／市府提供）

▲疫苗接種站小提琴演奏。（圖／市府提供）

鄭文燦說，7月16日開始改以唐鳳政委所設置的「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」為主，預計連續執行三週，為符合第9、10類資格且完成預約的民眾，提供AZ疫苗接種服務。鄭市長提醒，符合第9類「18-64歲具有易導致嚴重疾病之高風險疾病者、罕見疾病及重大傷病者」，及第10類「50-64歲成人」資格的市民，儘速於今（12）日下午5點前完成意願登記（登記網址：https://1922.gov.tw/vas/），讓疫苗接種率持續普及。▲鄭文燦籲第9、10類疫苗接種者快登記。（圖／市府提供）

市長表示，市府設立30處社區接種站及桃園巨蛋體育館站，共31處疫苗接種站，採用分齡、分組、分里、分時間、分地點的精準分流策略，有效分流施打人潮，讓每一位長者免預約、免排隊，且保證都打得到。截至目前，桃園75歲以上長者疫苗接種率已超過8成，為全國第一，也提醒長輩們打完疫苗後應多喝水、多休息。

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