僅打1劑疫苗「Delta病毒效力僅10％」　完整接種防護力飆至95％

▲打完兩劑疫苗才能有完整防護力。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

目前除了嬌生集團（Johnson＆Johnson）研發的新冠肺炎疫苗，其他廠牌的疫苗都必須打完兩劑才能有完整保護力，但許多民眾卻疏於預約第二劑。英國最新研究則顯示，若只打一劑疫苗，對於Delta變種病毒的防護力僅10％，幾乎沒有效力。

來自印度的Delta病毒感染力極強，儘管英國施打單劑疫苗的人數已逼近70％，但每日確診數量仍不斷暴增。法國巴斯德研究院（Institut Pasteur）的最新研究發現，若是只施打1劑輝瑞或AZ疫苗，其對Delta病毒的效力僅10％，若是接種兩劑就能達到95％。

接種兩劑除了能避免重症感染外，也能避免將病毒繼續傳染給他人，讓疫情繼續擴散。英國先前的研究也指出，注射單劑輝瑞、AZ疫苗的防護力為33％，但施打兩劑後防護力分別上升至88％和60％。

《自然》（Nature）期刊的研究也顯示，Delta病毒克服保護性抗體的能力是Alpha病毒的4倍之多，但只要接種完兩劑疫苗，就能有效預防重症和入院治療。

目前英國單劑疫苗的施打率約為68％、完整接種率為52％。此外，英國過去7天增加5.4萬例確診，其中99％都是感染Delta病毒，但住院率和死亡病例都沒有大幅增加，因此政府也強烈呼籲，每個人都應該完整施打疫苗。

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