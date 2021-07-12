興達港漁市人太多！勒令停業清消　陳其邁喊忍耐：別一窩蜂去



▲高雄興達港觀光漁市。（圖／管委會提供）

記者洪靖宜／高雄報導



中央流行疫情指揮中心宣布7月13日起微解封，時間還沒到已經有網友直擊，高雄興達港觀光漁市出現長長的排隊人潮，市府經發局已經要求市場休市清消，等到防疫管制計畫檢討改善，並提報市府審核通過才可復業，高雄市長陳其邁也喊話請大家不要一窩蜂，人潮多聚集就有風險，會派相關局處協助管委會管控人潮。

▲高雄興達港觀光漁市因內部人流管制，導致外面大排長龍。（圖／管委會提供）

這周末高雄興達港觀光漁市人潮湧現，高峰時期出現長長的排隊人龍，10日約有3千人次造訪，11日就有近4千人次，人潮多令人擔憂。由於先前高雄市長陳其邁就曾指出，如果市場做不好口罩、實聯制及人流管制就停業。因此，高雄市經發局今(12日)勒令興達港攤集場自即日進行休市全面清消，並進行防疫管制計畫檢討改善，於完成後提報市府審核通過才可復業。

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▲高雄市長陳其邁。（圖／高雄市府提供）

對此陳其邁也喊話：「現在還是三級警戒，大家要配合，不管菜、漁市場等等，請大家再忍耐一下，不要一窩蜂去，都還是有人流管制」，他也注意到蚵仔寮及興達港市場人潮多，呼籲大家不要全部集中，人多就是群聚風險的地方，他坦言昨、前天確實人太多，他也請相關局處跟市場管委會合作協助人潮控管，並補充：「我也說過做到管理就開放，若做不到防疫措施就很抱歉。」

時間對我們來說完全沒用！

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