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初四了！興達港漁市2天湧7千人　高市府看不下去：即起休市清消

記者洪靖宜／高雄報導

中央流行疫情指揮中心宣布7月13日起微解封，時間還沒到已經有網友直擊，高雄興達港觀光漁市出現長長的排隊人潮，引起網友議論。管委會解釋，因為要維持市場內一定人數，外頭才會出現排隊狀況，但也因此市府已經強制暫停營業，他盼大家互相體諒，遵守規定。

▲▼心態先微解封？高雄興達漁港「至少40人排隊」塞爆　網看完全傻。（圖／翻攝爆廢公社二館）

▲高雄興達漁港被網友直擊長長排隊人龍。（圖／翻攝爆廢公社二館）

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▲高雄興達港觀光魚市。（圖／管委會提供）

▲周末的高雄興達港觀光漁市湧現購買人潮。（圖／管委會提供）

微解封前民眾的心已經蠢蠢欲動，周末高雄興達港觀光漁市人潮湧現，高峰時期出現長長的排隊人龍，有網友將照片PO網，讓不少人覺得擔憂。由於先前高雄市長陳其邁就曾指出，如果市場做不好口罩、實聯制及人流管制就停業。因此，高雄市經發局今(12日)勒令興達港攤集場自即日進行休市全面清消，並進行防疫管制計畫檢討改善，於完成後提報市府審核通過才可復業。

▲高雄興達港觀光魚市。（圖／管委會提供）

▲管委會表示因市場內人流管制才會出現外頭排隊人潮。（圖／管委會提供）

詢問興達港觀光漁市管委會總幹事鄭瑞益，他指出10日約有3千人次造訪，11日則有近4千人次，疫情期間市場都有遵守防疫規定，如量體溫,，戴口罩及實名制，全場僅開放1個入口及3個出口，但因為要保持場內維持300人左右，所以才會出現外面排隊狀況。他說市場從12日暫停營業，進行消毒作業。

聽出鄭總幹事口氣有些許無奈，市場最近才開始有些人潮，攤商也是這幾天才出來擺攤，他大嘆疫情期間：「生意差有夠多！」，漁市場內約有140攤，後來只有約30攤苦撐，生意都很差，直到這兩天人潮才比較多，由於市場裡面不能太多人，外頭才會有人排隊，他表示，其實有些攤商這周末一天賣不到一千塊，大家都是艱苦人，不擺攤也不行，希望大家互相體諒，遵守規定。微解封後仍維持限制單一出入口，人數總量管制，防疫原則不變。

▲高雄興達港觀光漁市休市清消 。（圖／高雄市經發局提供）

▲高雄興達港觀光漁市休市清消 。（圖／高雄市經發局提供）

經發局表示，由於現行管制計畫無法落實防疫，因此要求興達港攤集場自即日進行休市全面清消，並進行防疫管制計畫檢討改善。經發局將協同湖內警分局督導管委會重新擬定防疫管制計畫，包含檢討場內容留人數、改善人流動線，擴大管制車流動線等，如場內已達容留人數，將進一步管控車流進入興達平面停車場，避免造成遊客排隊入場人龍。

時間對我們來說完全沒用！

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