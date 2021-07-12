快填疫苗意願登記！　陳其邁臨時記者會：沒有打下去都不算

▲高雄市府12日召開記者會，提醒符合資格民眾快登記。（圖／高雄市府提供）

記者洪靖宜／高雄報導

行政院政委唐鳳主責建立的疫苗意願登記系統上線，第一輪登記時間到12日下午5時為止，高雄市長陳其邁12日早上突宣布開記者會，呼籲民眾踴躍使用接種意願登記系統，他比較各型疫苗保護力相當，強調「疫苗沒有打下去都不算，打下去才有保護力」。

陳其邁上午10時40分宣布開記者會，呼籲民眾踴躍使用接種意願登記系統，提醒符合資格的朋友，包含50歲以上及18歲以上第9類立刻登記，可上網先作意願登記，截至到今(12日)下午17時前。

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他提及AZ疫苗、莫德納、BNT疫苗打兩劑後對於有症狀感染保護力都是相當，強調：「疫苗沒有打下去都不算，打下去才有保護力」，針對重症死亡保護力也都是相當，在英國或者在全球很多國家都打AZ疫苗，連英國女王都打，甚至第一線許多醫護同仁都是打AZ疫苗，呼籲大家不要輕忽，萬一疫情又起大家又搶打，要建立全體免疫，一定要打疫苗。

他也說明登記施打6步驟，如果只登記施打莫德納疫苗，得等到第四波登記才有可能打到，還有一段時間，所以現在還可以修改接種意願結果，只要於17時之前趕緊登記或是進行疫苗種類修改。

時間對我們來說完全沒用！

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