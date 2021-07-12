凌晨5點排殘劑…他搶最後名額！等12hrs不一定可打：iPhone一樣難排

記者黃宥寧、戴若涵／台北報導

中央流行疫情指揮中心日前宣布，開放18歲以上民眾預約施打殘劑，許多人為了殘劑搶破頭。台北市北投區的和信醫院也出現排隊人潮，剛好排到第13個殘劑名額的呂先生透露，自己凌晨5時許就到場排隊了，直言「殘劑跟排iPhone一樣難排。」

▲▼和信醫院下午3時30分發放號碼牌，有民眾凌晨5時許就到現場排殘劑名額。（圖／記者黃宥寧攝，下同）

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由於台灣新冠肺炎疫苗仍不足，許多想打疫苗卻不在前面接種順位的民眾，除了等待以外，只能排隊預約施打殘劑。和信醫院12日下午3時30分發放施打殘劑的號碼牌，吸引不少民眾徹夜排隊。

其中一名呂先生表示，自己開店、跑業務，因為不知道什麼時候才能打到疫苗，只好來排殘劑。他透露，自己12日凌晨5時許就抵達現場排隊，發現早就有人在現場打地鋪等待了，認為排殘劑「跟排iPhone、跨年一樣，要提早一天來打地舖，不然就會沒位置」。而和信醫院今日殘劑名額只有13位，呂先生剛好壓線排到。

▼呂先生號碼牌。（圖／記者黃宥寧攝）

但據了解，和信醫院今日預約施打疫苗人數近800人，領到號碼牌的13人須等到傍晚5時過後預約施打的民眾都施打完畢，才能確認是否有殘劑可供施打，現場民眾頂著36度高溫也只能靜待結果出爐。