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國父搭太空梭！雲林北辰國小附幼宇宙主題太奇葩　校長說還會加碼

▲雲林縣北辰國小斥資700萬，將三間教室教室、洗手間和校門口造景打造成太空宇宙主題，太空梭與國父遺像結合超創意。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣北辰國小斥資700萬，將三間教室教室、洗手間和校門口造景打造成太空宇宙主題，太空梭與國父遺像結合超創意。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣北辰國小校大門口豎立一架太空梭相當顯眼，仔細一看駕駛艙內就是原本的國父銅像，創意結合除了讓太空宇宙主題在網路引爆話題外，附近民眾路過也拍照分享指出「今日經過北辰，門口這裝置太奇葩了，裡面該不會是原來的銅像吧」。北辰國小表示，其實是呼應附設幼兒園的園區主題的裝置藝術。

雲林縣北辰國小斥資700萬，將三間教室教室、洗手間和校門口造景打造成太空宇宙主題，每間教室也都各有不同特色，校方指出，因為校門的國父銅像原本只有半身，而且是深色的，要打造太空梭，加上九大行星做配合，才會改成亮眼的金色。而教室設計有可愛動物化身太空人，也有嫦娥、吳剛上月亮等，洗手台也使用馬賽克磚來拼貼。

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▲雲林縣北辰國小斥資700萬，將三間教室教室、洗手間和校門口造景打造成太空宇宙主題，太空梭與國父遺像結合超創意。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲有民眾經過時將國父銅像與太空梭結合的裝置拍照分享至《北港在地生活》社團，引起熱議。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

北辰國小校長陳明誌指出，為了新設幼兒園整個主題以外太空為造型，校門口、教室內外與原本的國父遺像創新設計，過程本來就沒有將國父遺像打掉的念頭，希望國父能夠坐上太空梭，帶領北辰國小的孩子邁向國際，科技是北辰國小108課綱的核心主題，科技教育也是未來我們國家的重點，裝置藝術預計在開學前完工。

▲雲林縣北辰國小斥資700萬，將三間教室教室、洗手間和校門口造景打造成太空宇宙主題，太空梭與國父遺像結合超創意。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲北辰國小校長陳明誌表示，希望這樣的一個思維能夠讓北辰能夠更加的活潑、更呼應北辰國小附設幼兒園以外太空為主題的裝置藝術。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

陳明誌表示，希望這樣的一個思維能夠讓北辰能夠更加的活潑、更呼應北辰國小附設幼兒園以外太空為主題的裝置藝術，這是原本設計初衷。陳明誌說，目前整個外太空裝置藝術，會再加上2座國旗與中華民國號，空白處加上彩繪、地上會做抿石子的設計以及九大行星環繞太空梭等完整，希望附近居民也會認同整個裝置藝術對地方的加分。

▲雲林縣北辰國小斥資700萬，將三間教室教室、洗手間和校門口造景打造成太空宇宙主題，太空梭與國父遺像結合超創意。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲有人說恐怖，但也有民眾支持表示「排除政治的想法，這是個蠻有創意的藝術品啊！孩子需要多一點這種創意。為什麼銅像就一定要站著？！搭太空梭不行嗎？！」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

有民眾經過時將國父銅像與太空梭結合的裝置拍照分享至《北港在地生活》社團，引起熱議，有網友表示，黑暗的太空艙內一個人臉若影若現「猛一看，有點恐怖」，也有民眾支持「排除政治的想法，這是個蠻有創意的藝術品啊！孩子需要多一點這種創意。為什麼銅像就一定要站著？！搭太空梭不行嗎？！」。

▲雲林縣北辰國小斥資700萬，將三間教室教室、洗手間和校門口造景打造成太空宇宙主題，太空梭與國父遺像結合超創意。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲北辰國小，國父遺像原本的佈景設置。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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