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18歲↑選AZ破240萬！下一輪接種「必用長幼有序」　7／16簡訊通知

記者洪巧藍／台北報導

近期國人踴躍接種新冠疫苗，覆蓋率已經達到16%，中央流行疫情指揮中心今（13）日開放18歲以上民眾至「疫苗施打意願登記與預約系統」進行第三輪意願登記，政委唐鳳下午公布截至1時已經有超過240萬人選擇願意接種AZ，屆時勢必得依照長幼有序原則開放。本次將於7/15下午5時收單結算，屆時才知該輪將開放年齡層，16日至18日陸續以簡訊通知。

▲▼0713流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

▲流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

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未來三輪登記將開放AZ疫苗接種，指揮中心昨日截止第二輪意願登記，全國約有285萬人登記，其中約114萬人有意願接種AZ疫苗，今日上午陸續以簡訊通知符合資格的民眾，提醒收到簡訊民眾記得進行預約；施打期間為7月16日至7月22日。至於第三輪今日早上開放，擴大至滿18歲以上皆可登記，到15日下午5點收單結算，16日開始發送簡訊。

唐鳳說明，第二輪願意接受AZ民眾符合提供疫苗量能，所以只要有勾選AZ都會收到預約簡訊通知，不過，第三輪開放首日至下午1時，單選擇AZ者有超130萬人，AZ、莫德納都能接受的人超過110萬人，勢必要開始使用「長幼有序」原則。

至於何時可以得知開放年齡層，唐鳳表示，由於收單結算那一刻都可以改變意願，期間會不斷提供縣市政府「行政區內比例數量」，越接近截單時間，數量就越精準。發言人莊人祥補充，截單後還需部分行政決策時間，屆時才會依照登記開放年齡層。

7/13日起開放18歲(含)以上民眾，於「疫苗施打意願登記與預約系統」( https://1922.gov.tw/）進行第三輪意願登記：

一、意願登記時間：即日起至7月15日17時，並同步進行第三輪結算。

二、簡訊通知時間：7月16日至7月18日將陸續以簡訊通知符合資格的民眾；收到簡訊者，才能進行預約。本輪可接種疫苗為AZ疫苗。

三、為協助不便使用「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」的民眾登記意願，請地方政府設置因地制宜的服務專線或指定人員，協助不便使用系統的民眾進行意願登記。

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