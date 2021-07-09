　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／雲林微解封急轉彎　夜市餐廳小吃攤一律外帶不內用　

記者蔡佩旻／雲林報導

中央流行疫情指揮中心宣布防疫三級警戒延長至7月26日，中央授權地方政府進行「微解封」，雲林縣長張麗善今（9）日上午召開記者會，針對戶外場域說明，而餐飲部分原定為梅花座及隔板變開放內用，在稍早18時30分緊急發出聲明，因民眾對內用防疫仍有疑慮，決定持續「餐飲禁止內用」。

▲雲林縣長張麗善18時30分緊急發出聲明，因民眾對內用防疫仍有疑慮，決定持續「餐飲禁止內用」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣長張麗善18時30分緊急發出聲明，因民眾對內用防疫仍有疑慮，決定持續「餐飲禁止內用」。（圖／記者蔡佩旻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

雲林縣政府傍晚針對「微解封」措施補充說明：
1.開放戶外空間如公園、綠地及廣場，以戴口罩、保持社交距離為原則，然戶外空間之遊樂設施及運動器材為避免間接接觸，暫停使用。同理，室內運動場所，如國民運動中心、健身房等均暫不開放。
2.餐飲業與夜市均不開放內用，只可外帶、外送。
3.三級警戒延長至7月26日，整體疫情仍不可掉以輕心，本縣疫情管制作為會依據疫情發展做滾動式檢討，目前仍請民眾勿跨縣市移動，遵守防疫規範。

雲林縣長張麗善表示，鄉親對於室內的內用還是有點疑慮，所以我想，我們既然在夜市都不能內用，那我們在室內的小吃攤、餐廳及所有餐飲店，還是決定禁止內用，一率外帶、外送為主；而運動場所針對運動器材一率禁用，包含遊樂設施（溜滑梯盪鞦韆器具），避免間接傳染，只開放公園綠地及空曠場地，而健身房及國民運動中心還是一樣採禁止開放。


►Her今天推出「YSL情挑誘光水唇膏」

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►獨／牧場董座夫妻路邊面交麵包　扛130員工450萬薪：我不要裁員

►雲林縣府「火警鈴聲」大作　張麗善率員工快閃...探測器故障

►搶疫苗開戰！公費登記起跑　雲林祭30台iPad供登記接種者抽獎

►雲林選擇型微解封！　國民運動中心+校園不開放民眾進入

►劍湖山世界713開園！採預約制還送護面罩　邀旅客陽光森呼吸

ET快訊
同意丈夫「1男尬6女」還一起洗澡睡覺　正宮淡定曝原因：很支持
楊丞琳突曝新髮型！　上萬網友看傻
小禎曬「體重巔峰對比照」凸肚溢出→冰塊腹肌　畫面驚呆網
獨／超正單親媽17歲起砸百萬整形　「越假越好」終極目標F奶
解封出行依據！健保署推「COVID-19通行證」　預計今晚上
超羨慕！這縣市餐飲可內用+電影院開張　托嬰也恢復

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不斷更新／六都僅台南可內用　全台只剩「6縣市」可內用

萬華人直擊　站壁女「微出沒」坐機車攬客　網：要滿血復出了！

解封出行依據！健保署推「COVID-19通行證」　預計今晚上線

黃偉哲「准內用」救台南餐飲　網曝「可怕後果」求救：拿命開玩笑

國軍804醫院何時恢復營運？ 鄭文燦曝「做好2件事」由CDC決定

超羨慕！這縣市餐飲內用+電影院開張+托嬰恢復　公園操場都解封

不斷更新／宮廟有條件開放民眾參拜　各地廟宇微解封懶人包一次看

松山文創園區7／13起重新開放！華山不跟進：維持現狀閉園

放不下前任？3星座分手不乾脆藕斷絲連　

台中「送肉粽」微解封！送吊煞科儀14日路線曝光：市區轉海口　

後車緊貼屁股、左右搖晃想超車　男下橋壓力山大：已經盡量快了！

江宏傑福原愛童話婚正式結束　IG自介拿掉「小愛老公」

光頭爸豔陽下「開天窗」行駛3hrs　下車頭頂曬傷紅通通...女兒超崩潰

蝦媽媽搖晃肚子+踢出寶寶吃掉！　沒活幼仔成養分...網驚：長知識了

全國三級警戒擬延長至7／26　7／12後漸進式鬆綁指引出爐

工人搬冷氣機失足「滑落台階」　熱心同事見狀肉身阻擋神救援

真‧洗錢！還原50塊硬幣原廠貌　達人用研磨膏「洗出超噁爛黑垢」

新宿街頭「超巨大三花貓」出沒！逼真裸3D+4K高畫質...萌翻路人❤

金希澈、MOMO認了分手！　戀上相差13歲理想型「1年半情斷」

他遠端控電腦彈出「鬼影視窗」　下秒妹妹嚇到彈開衝出房門大叫

不斷更新／六都僅台南可內用　全台只剩「6縣市」可內用

萬華人直擊　站壁女「微出沒」坐機車攬客　網：要滿血復出了！

解封出行依據！健保署推「COVID-19通行證」　預計今晚上線

黃偉哲「准內用」救台南餐飲　網曝「可怕後果」求救：拿命開玩笑

國軍804醫院何時恢復營運？ 鄭文燦曝「做好2件事」由CDC決定

超羨慕！這縣市餐飲內用+電影院開張+托嬰恢復　公園操場都解封

不斷更新／宮廟有條件開放民眾參拜　各地廟宇微解封懶人包一次看

松山文創園區7／13起重新開放！華山不跟進：維持現狀閉園

放不下前任？3星座分手不乾脆藕斷絲連　

台中「送肉粽」微解封！送吊煞科儀14日路線曝光：市區轉海口　

臺灣國際漁業展　延12月2日至4日南港展覽館2館舉辦

台日商機媒合大會　IoT、環保產品夯

Garmin確診關係曝光驚見1傳5　北市妻染疫先生還到新竹上班

不斷更新／六都僅台南可內用　全台只剩「6縣市」可內用

納達爾宣布出賽月底華盛頓公開賽　首度參賽「感覺很期待」

楊丞琳新髮型曝光「瀏海回來了」！　美到上萬網友狂推：根本少女

AIT處長酈英傑即將離任　蔡英文接見：感謝協助台灣面對困難

微解封政策大轉彎！內用執行有困難　苗栗縣餐飲、夜市仍禁內用　

Jisoo拍大型畫報好大膽　塗了潤唇膏就上展現出空靈仙氣

撿遺失物送警局！男子等20分鐘　問一句話遭嗆：那你可以別撿東西

3歲女娃森77麻麻拿飲料息怒　複雜「內心戲」網友笑：萌翻了

生活熱門新聞

運動微解封　館長：這樣我不敢開

家長洗版衛福部：乾脆小孩全送健身房

即／陳其邁二度道歉！宣布高雄「仍禁止內用」

即／台中十甲旺市場攤商重症插管　病毒株比對出爐　

快訊／今日新增32例本土、12例死亡

微解封措施「10大爭議QA」一次搞懂！

713微解封各縣市措施懶人包

快訊／今增32例本土「分佈3縣市」　

不斷更新／各縣市微解封措施一次看！

不甩陳時中！6都僅剩1縣市「開放內用」

AZ效果惹議！禾馨公開員工打後三周報告

陳時中都不罵人？台大醫曝「無奈血淚史」

阿中稱「這些人染疫」我會睡不著　網氣炸

驚！醫曝11點58分「同仁全在做1件事」

更多熱門

相關新聞

超羨慕！這縣市餐飲內用+電影院開張+托嬰恢復

超羨慕！這縣市餐飲內用+電影院開張+托嬰恢復

指揮中心8日宣布三級警戒延長至26日，不過可在適當範圍內進行微解封，各地方政府可因地制宜調整，金門縣政府9日也宣布微解封相關措施，開放室外場館等空間，並恢復部份社福關懷照護服務；至於餐飲業則依中央指引有條件開放。

何志偉捐2500片面罩　攜手民間助市場抗疫

何志偉捐2500片面罩　攜手民間助市場抗疫

桃園文化場館微解封　採彈性開放

桃園文化場館微解封　採彈性開放

奧萬大713開放　入園上限800人

奧萬大713開放　入園上限800人

雪霸國家公園「玩前必讀」出爐

雪霸國家公園「玩前必讀」出爐

關鍵字：

新冠疫情疫情社區感染雲林防疫升級微解封餐廳內用外帶

讀者迴響

熱門新聞

全職勞工怎領1萬補貼？　薪資條、薪轉紀錄可證明薪資減損

福原愛到離婚都沒來看孩子！知情人爆「殘忍實情」

貧乳女接種輝瑞疫苗「升2罩杯」變大奶妹

運動微解封　館長：這樣我不敢開

家長洗版衛福部：乾脆小孩全送健身房

「買這2支股票」卯死！失業男星10個月狂賺30萬

江宏傑福原愛「瓜分3900萬豪宅」！財產細節曝

武裝分子闖台灣駐海地大使館　11人被捕

月薪2萬4以上勞工生活補貼1萬怎麼領？　QA總整理一次看

即／陳其邁二度道歉！宣布高雄「仍禁止內用」

即／台中十甲旺市場攤商重症插管　病毒株比對出爐　

快訊／今日新增32例本土、12例死亡

談判破裂！5億租金神話落幕　東區獨棟透店380萬招租

賈永婕出車禍！被撞車主「暖回一句話」秒噴淚

微解封措施「10大爭議QA」一次搞懂！

更多

最夯影音

更多
後車緊貼屁股、左右搖晃想超車　男下橋壓力山大：已經盡量快了！

後車緊貼屁股、左右搖晃想超車　男下橋壓力山大：已經盡量快了！
江宏傑福原愛童話婚正式結束　IG自介拿掉「小愛老公」

江宏傑福原愛童話婚正式結束　IG自介拿掉「小愛老公」

光頭爸豔陽下「開天窗」行駛3hrs　下車頭頂曬傷紅通通...女兒超崩潰

光頭爸豔陽下「開天窗」行駛3hrs　下車頭頂曬傷紅通通...女兒超崩潰

蝦媽媽搖晃肚子+踢出寶寶吃掉！　沒活幼仔成養分...網驚：長知識了

蝦媽媽搖晃肚子+踢出寶寶吃掉！　沒活幼仔成養分...網驚：長知識了

全國三級警戒擬延長至7／26　7／12後漸進式鬆綁指引出爐

全國三級警戒擬延長至7／26　7／12後漸進式鬆綁指引出爐

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面