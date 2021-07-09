快訊／雲林微解封急轉彎　夜市餐廳小吃攤一律外帶不內用　

記者蔡佩旻／雲林報導

中央流行疫情指揮中心宣布防疫三級警戒延長至7月26日，中央授權地方政府進行「微解封」，雲林縣長張麗善今（9）日上午召開記者會，針對戶外場域說明，而餐飲部分原定為梅花座及隔板變開放內用，在稍早18時30分緊急發出聲明，因民眾對內用防疫仍有疑慮，決定持續「餐飲禁止內用」。

▲雲林縣長張麗善18時30分緊急發出聲明，因民眾對內用防疫仍有疑慮，決定持續「餐飲禁止內用」。（圖／記者蔡佩旻攝）



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雲林縣政府傍晚針對「微解封」措施補充說明：

1.開放戶外空間如公園、綠地及廣場，以戴口罩、保持社交距離為原則，然戶外空間之遊樂設施及運動器材為避免間接接觸，暫停使用。同理，室內運動場所，如國民運動中心、健身房等均暫不開放。

2.餐飲業與夜市均不開放內用，只可外帶、外送。

3.三級警戒延長至7月26日，整體疫情仍不可掉以輕心，本縣疫情管制作為會依據疫情發展做滾動式檢討，目前仍請民眾勿跨縣市移動，遵守防疫規範。

雲林縣長張麗善表示，鄉親對於室內的內用還是有點疑慮，所以我想，我們既然在夜市都不能內用，那我們在室內的小吃攤、餐廳及所有餐飲店，還是決定禁止內用，一率外帶、外送為主；而運動場所針對運動器材一率禁用，包含遊樂設施（溜滑梯盪鞦韆器具），避免間接傳染，只開放公園綠地及空曠場地，而健身房及國民運動中心還是一樣採禁止開放。



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