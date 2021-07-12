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掏空幸福人壽百億坐牢中　鄧文聰再涉挪16.6億買D3遭起訴

▲▼台北市信義計畫區,信義計劃區,最貴籃球場,富邦D3, 信義區土地 。（圖／記者張菱育攝）

▲鄧文聰涉嫌掏空幸福人壽資產向銀行借貸後，挪作個人投資台北信義區D3土地 。（資料照／記者張菱育攝）

記者劉昌松／台北報導

前幸福人壽董事長鄧文聰，現正因掏空幸福人壽上百億元入監服刑中，台北地檢署又查出，鄧涉嫌挪用幸福人壽資產向瑞士百達銀行借貸5900萬美元，其中有1600萬元輾轉洗錢回台，投入購買號稱全台最貴停車場的台北信義區D3土地，檢察官12日再依《保險法》特別背信、《洗錢防制法》起訴鄧。

鄧文聰因為從2007年起，挪用幸福人壽資產，先後向香港渣打銀行、瑞士EFG銀行質押借貸133億元，陸續遭最高法院判刑定讞，4月間被法院裁定合併應執行有期徒刑27年，併科罰金8.5億元，目前已經入獄服刑。

北檢持續追查，發現除了渣打、瑞士EFG外，鄧文聰另外從2008年至2009間，非法挪用了幸福人壽向第3家銀行、瑞士百達銀行(PICTET)質押借貸5900萬美元(新台幣逾16.6億元)，相關款項沒有回到幸福人壽，而是透過紙上公司流到香港、新加坡，其中大部分去向不明，僅有1600萬美元(新台幣4.5億元)回到台灣，用來購買信義區D3土地。

鄧文聰辯解，相關借貸都是由部屬決策後執行，但員工都證稱完全由鄧主導，檢方更查出，鄧原本是要向另家天達銀行借款，後來因故跟著天達的理專跳槽而轉向百達借貸，且不少質押單據都是由鄧文聰親簽，款項流經戶頭也是鄧或個人名下公司持有，疑似拿幸福人壽資產來為個人投資土地，涉嫌特別背信和洗錢罪。

檢察官在歷次偵辦鄧文聰掏空案時，已陸續向法院聲請查扣鄧用不法所得購買的D3土地，而這塊號稱「全台最貴停車場」的D3土地，已經在4月間由元利建設以112億餘元得標，款項現在提存法院，等候由銀行等債權人分配。

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