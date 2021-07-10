微解封剛宣布！信義區湧「逛街人潮」…101美食街架隔板備戰

▲指揮中心宣布13日起部份行業有條件微解封，信義區10日已湧現人潮。（圖／記者謝盛帆攝，下同）

記者閔文昱／台北報導

中央疫情指揮中心自5月宣布全國進入三級警戒至今，一再延長的三級警戒隨著疫情趨緩，終於看到解封的曙光，指揮中心8日宣布三級警戒延長至7/26，並公布7/13起部份行業可有條件微解封。對此，《ETtoday新聞雲》實地走訪信義區，發現101地下1樓的美食街已架起隔板，人潮也明顯變多。

《ETtoday新聞雲》記者10日下午實地走訪台北市信義區，發現101地下1樓的美食街，為了保持室內安全社交距離已架起隔板，而針對台北市政府宣布餐飲業者不開放內用，僅供外帶，多數店家並未出現人潮，不過鼎泰豐的外帶相對熱門，出現不少民眾排隊準備領取餐點。

中央流行疫情指揮中心10日宣布新增31例本土病例，其中台北市13例、新北13例；另死亡有6例。隨著每天確診人數變少，民眾也開始有意願出門，微風南山前的路口車潮明顯變多，原本空蕩的信義區開始湧現逛街購物的人潮。對於微解封，台北市長柯文哲也表示，「千萬要小心，一定是逐步解封」，但是一直拖下去，民生跟社會運作有關係的要特別處理。

▲市府轉運站人流。（圖／記者黃克翔攝，下同）

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