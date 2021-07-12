東元結盟華新麗華案　股東控邱純枝背信「換股損失數億元」

▲東元股東委任律師盧明軒控告董事長邱純枝涉嫌違反《證交法》損害公司權益。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

東元機電為了保住經營權，去年11月和華新麗華以換股方式策略聯盟，以東元1股換華新麗華1.2股，但是有股東從財報中發現，會計師曾核閱3個換股比例，最少也是1:1.32，懷疑東元董事長邱純枝等人未依公司規定，先將會計師的意見提報股東會就做決策，12日委由律師到台北地檢署控告邱等人涉嫌違反《證交法》特別背信、非常規交易罪。

股東委任律師盧明軒表示，依東元取得或處分資產處理程序，換股比例獲收購價格的訂定與變更原則，應該先經過股東會，讓股東對換股基準表示意見，邱純枝等人卻規避這項規定，沒有召開股東會，就決定了以較低比例和華新麗華公司換股，造成東元和股東損失。

東元(1504)因面對寶佳集團挑戰經營權，2020年11月20日發布重大訊息，要與華新(1605)以增資發行新股，且換股方式策略聯盟，鞏固東元經營權並牽制寶佳，換股比例為東元1普通股得換發華新1.200048普通股。

但根據東元在換股公開說明書揭露事項，「109年第三季經會計師核閱之財務報告中…，本公司及華新麗華109年第三季每股市價及每股淨值，以及109年11月20日之市值計算換股比例分別為1：1.86、1：1.32及1：1.64。」

東元股東質疑，公司發佈的換股比例，比會計師提出的最低意見還少，換股基準對於東元並不公平，致使東元受有至少數億元之重大損害，希望檢察官能調查清楚，東元董事長邱純枝等人，是否為了避免股東發現換股比例之異常，故意不先依規定提報股東會，藉此隱匿不法。

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