兄弟被戴綠帽羞憤自殺　黑幫強押前女友殯儀館前剃頭洗門風

▲陳奕錡等人涉嫌強押女子剃頭、棒打屁股洗門風遭起訴強制等罪。（資料照／記者邱中岳翻攝）

記者劉昌松／台北報導

自稱竹聯幫神武堂風麒會大哥的男子陳奕錡，得知友人疑遭劈腿後想不開而自殺，竟在朋友出殯當天，帶著幫眾輪流幫友人的前女友「剃髮」洗門風，再押被害人到火葬場，用球棒打屁股教訓，被害人事後把頭髮剃光，不敢報警，還自稱「本來就想剪頭」，台北地檢署12日依強制、恐嚇等罪起訴陳等5人。

警方獲報，陳奕錡和幫眾平常在台北市饒河街夜市擺攤做生意，靠著吸收中輟生壯大勢力，2019年10月間，陳的1名朋友因感情因素困擾而自殺，陳認為朋友的前女友劈腿，害死朋友，因此在朋友出殯當天，在殯儀館外，大庭廣眾之下，和幫眾輪流拿剃刀，分別剃下一撮被害人的頭髮。

接著陳等一群人再押著被害人，跟著出殯車隊上山到火葬場，再拿球棒，每人輪流打被害人屁股5下，被害人渾身是傷的離開後，自己把看起來被狗啃過的頭髮全剃光，家人看到大驚，帶著她去警局報案，但她說自己本來就想剪頭髮。

雖然被害人不願提告傷害，檢察官仍認定陳等人逼被害人剃法洗門風，涉嫌強制、恐嚇等罪，另外還涉嫌2020年1月間，在玉門街當街砍殺另名男姓被害人案件，一併將陳等5人提起公訴，並向法院聲請簡易判決處刑，全案另有多名未成年犯送少年法庭審理。

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