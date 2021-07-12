拜託降價廠商回：你們有回扣　南港輪胎內鬼收入暴增6千萬

▲檢警2016年搜索查扣南港輪胎前執行副總胡文埕收受回扣案的相關贓款與證物。（資料照／刑事局提供，下同）

記者劉昌松／台北報導

南港輪胎前執行副總胡文埕，涉嫌在幫公司採購時，收受廠商回扣，公司清查發現，胡自稱4年總收入高達3000萬元，但實際入帳金額高達9000萬元，鉅額價差無法交代，檢察官追查胡果真收了不少廠商回扣，不過只有1家廠商因支付回扣800萬元而墊高報價，造成南港輪胎損失，12日依違反《證交法》特別背信罪起訴胡。

胡文埕在2010年當上南港輪胎(2101)的執行副總，2014年間南港輪胎前協理陳啟清就因在採購案中收回扣5億元，被判徒刑5年、併科罰金1500萬元定讞，此時，南港輪胎為免採購成本被胡亂抬價，開始尋求各類上游廠商重新議價，在此同時，胡則是突然放棄短短4年的優渥職薪，提早辦理退休。

對於南港輪胎希望降低成本，上游廠商大多表示願意配合，南港輪胎進一步好奇過去是否有陳啟清以外的員工收回扣，沒想到得到的答案竟是肯定的，南港輪胎才知道，原來內鬼不只一個，內部清查發現胡文埕涉嫌不法而提告。

胡文埕被發現任職執行副總的4年期間，收入暴增約9000萬元，雖然胡辯稱，他的薪水加上買賣庫藏股獲利，以及公司紅包等收入豐厚，但是他自己提報的總收入金額只有3000萬元，筆帳上數字足足少了2倍。

檢警查問與胡文埕交易過的上游廠商，發現果然多有多業者為了取得南港輪胎的訂單，支付胡文埕回扣，不過只有1間廠商證稱，為了抵銷陸續支出的約800萬元回扣，所以墊高了模具製造、維修的報價，造成南港輪胎損失，其他業者則表示，是從自己的利潤中拿出部分金錢給胡，並未害南港輪胎多付採購成本。

因此雖然胡的不明收入金額龐大，但檢察官最後認定他侵害公司利益，違法收受的回扣金額僅約800萬元，涉嫌《證券交易法》特別背信罪，至於胡的劉姓妻子被控提空帳戶是背信、洗錢共犯的部分，因查無犯罪嫌疑，獲不起訴。

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