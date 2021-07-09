水電工進房脫衣要女兒「幫個忙」　國中女嚇哭連夜逃走揭狼父

▲水電工父親跑進女兒房間脫衣，要求女兒幫忙打手槍，被起訴強制猥褻。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

台北1名從事水電工作的單親爸爸，某天晚上喝了酒，進女兒房間脫衣服，要女兒「幫個忙」，並把女兒的手強拉向自己下體，女兒嚇到大哭，單親爸才愣住停手，當晚女兒收拾行李連夜搬到朋友家，隔天在師長和母親輔導陪同下驗傷報案，台北地檢署9日依家庭暴力強制猥褻罪起訴這名單親爸。

據了解，被害人在事發時還只是個國中生，因為父母離異，跟著爸爸住，2019年底，爸爸突然帶著酒氣進入房內，脫了衣服露出下體，要求被害人幫忙他打手槍，被害人奮力抵抗，但難敵從事水電工的爸爸力氣，最後當場大哭。

爸爸似乎被女兒的哭聲驚醒，馬上停止暴行，轉頭離開房間，被害人趕緊含淚收拾行李，搬到朋友家借助，隔天上學時，被老師察覺神色怪異、意志消沉，被害人則自行打電話向媽媽哭訴，媽媽趕到學校，帶著被害人去報警驗傷。

爸爸挨告後因為屢傳不到，遭檢察官發布通緝，直到2021年初才被緝捕到案，他否認對女兒施暴，辯稱自己當時喝了酒，沒印象，「大概沒有吧」，檢察官根據被害人指述、手腕遭抓傷的醫院鑑定及師長證詞等事證，認定這名單親爸涉嫌對女兒強制猥褻罪，依法起訴，至於被害的女兒已改跟媽媽同住生活。

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