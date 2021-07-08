部隊盛傳他和嫂子一夜情！綠光上士菸燙中士　嗆：提你頭見廠長

▲綠光罩頂的陳姓陸軍上士懷疑中士放話損害女友名譽，加以恐嚇加菸燙胸口被起訴。（示意圖／達志）

記者劉昌松／台北報導

陸軍第三區支援指揮部陳姓上士，去年間不滿部隊謠傳自己女友曾和陳姓中士一夜情，綠光罩頂的上士懷疑是中士放話，打電話怒嗆中士「提你頭見廠長」，之後流言持續，上士酒後直衝寢室，拿香菸在中士左胸口燙出1個傷口，事後2人都已被調單位，陳姓上士另因涉嫌傷害、恐嚇等罪，被台北地檢署依法提起公訴。

據了解，陳姓上士的女友也是軍人，她和陳姓中士在受訓時認識，3人原本都在三支部同單位任職，但互相沒有直接隸屬關係，上士和中士在事發後已經分別調派宜蘭等其他單位。

根據檢方調查，陳姓上士在2020年4月間，因為懷疑陳姓中士在外面亂放話，宣稱曾和上士的女友發生過一夜情，消息傳得沸沸揚揚，陳姓上士和女友因此打電話要求中士到值班台見面聊聊，中士否認放話並拒絕見面，上士因此在電話中破口大罵「把整個廠翻掉，都可以把你找出來」、「提你的頭去見廠長」，上士女友則要中士「不要亂講話」，對話過程都被中士錄音蒐證。

2020年6月間，上士喝了酒後，想到女友被人傳成這樣，心理不是滋味，深夜衝進寢室，中士嚇得不敢反抗，讓上士拿點燃的香菸燙左胸口，單位主官獲報後趕到現場排解，中士決定驗傷提告，上士則在被板橋憲兵隊約談後，反控中士妨害女友名譽。

檢察官根據錄音以及驗傷單，認定陳姓上士涉嫌傷害、恐嚇等罪證明確，依法提起公訴，至於他控告中士部分，因流言的當事人、上士女友沒有提告，且早已超過妨害名譽的6個月刑事告訴期，因此簽結。

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