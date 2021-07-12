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快訊／捐贈完成！台積電、鴻海永齡聯合宣布：BNT最快9月底抵台

▲▼疫苗。（圖／路透）

▲台積電、鴻海洽購1千萬計BNT疫苗。（圖／路透）

記者徐政璿／台北報導

台積電、鴻海、永齡基金會向上海復星洽購1000萬劑mRNA新冠疫苗，三方今（12日）證實已經完成政府捐贈程序，並同步發出新聞稿表示，最快9月底從德國出貨。

台積電、鴻海與永齡基金會7/12共同發布新聞稿內容如下：

台灣積體電路製造股份有限公司、鴻海精密工業股份有限公司暨永齡慈善社會福利事業基金會今（12）日宣布各完成500萬劑 BNT(BioNTech)162b2疫苗採購並捐贈予行政院衛生福利部疾病管制署作為新型冠狀病毒(COVID-19)防疫使用。

台積公司、鴻海公司與永齡基金會有鑑於新型冠狀病毒(COVID-19)疫情帶給全球的巨大衝擊，在台灣疫情升溫後，立即評估並積極投入洽商疫苗採購捐贈事宜，感謝多方支持及政府包含總統府、行政院、衛福部與疾管署的授權協助，業已順利完成合約簽署，並將所採購 BNT162b2 疫苗全數捐贈予行政院衛生福利部疾病管制署，預計最快9月底後可按照德國原廠生產排程及台灣接種狀況依序送抵台灣

此次疫苗捐贈專案秉持原廠製造、原廠標籤、直送台灣之三大原則處理，確保疫苗品質符合行政院衛生福利部疾病管制署及相關法規要求。完成BNT162b2疫苗捐贈後，後續疫苗配送來台時程以及施打訊息，將統一依照行政院衛生福利部公告為主。

永齡基金會創辦人郭台銘表示：「從5月23日向有關當局提出 BNT 疫苗捐贈方案，並自6月1日送件到食藥署，6月8日政院宣佈正式授權至今天剛好7周，這段時間我自知責任重大，阻礙重重，惟我及我們疫苗採購團隊始終抱持希望，也儘可能希望在最短的時間內 完成採購及捐贈的法律程序。對大家期待疫苗的焦慮，我與團隊都感同身受。很欣慰今日 終於能給社會大眾一個交代。但還不能放鬆，因為持續還要努力催促到貨時間和到貨數量， 但這批來自德國原廠直送的疫苗，相信可以協助台灣社會面對疫情時增加信心並且得到喘 息。在海外疫情依舊嚴峻的狀況下，台灣未來還是可能有第二波、第三波病毒的侵襲，大 家仍應依循防疫規定。團結是克服逆境的解藥，台灣加油，期待疫過天晴。」

台積公司董事長劉德音博士表示：「因應 COVID-19 疫情對世界各地帶來的威脅與挑戰，台積公司運用自身專業知識與資源，協同台積電慈善基金會、台積電文教基金會以及公司海 外據點自2019年起致力於支援全球防疫工作，提供全球防疫所需資源與協助。此次在台灣 疫情嚴峻的時刻，能藉由捐贈疫苗協助抗疫是台積公司實踐企業公民角色的具體實現。相 信當克服疫情帶來的挑戰之時，我們也會蛻變得更為強韌。」

鴻海公司董事長劉揚偉表示：「台灣社會此刻最需要的就是疫苗資源。我們全權委託郭創辦 人，透過永齡基金會的力量主動洽商引進疫苗，提供給台灣醫療防疫體系，善盡社會責任。 鴻海公司深知台灣要建構完整的防疫網，企業團體無法獨善其身，必須加入全社會的防疫團隊及體系。每個社區、家庭才有保障，大家才能渡過難關。」

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