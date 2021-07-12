謝淑薇拿冠軍不能打奧運！　鄉民罵爆：笑死各國

記者潘姿吟／台北報導

對於台灣網球史上最優秀的女網選手謝淑薇，兩度無法披上國家隊戰袍參加奧運一事，批踢踢鄉民熱議「謝淑薇不能參加東奧內幕」，「看好了世界！大滿貫冠軍不能打奧運！」「體協改革講多久了 講多久了」「這種東西 每四年 真的就看到一次耶~」「聽說有個完全執政的黨說要改革協會…」「結果換民進黨上任體協也依然如此啊」

▲台灣網球史上最優秀的女網選手謝淑薇，兩度無法披上國家隊戰袍參加奧運一事，引發鄉民熱議。（圖／達志影像／美聯社）

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關於謝淑薇事件，網球球評徐正賢表示，「除了遺憾，是否真的該想想，是不是那個環節，真的有問題？」他指出2016年08月05日曾經於《ETtoday新聞雲 | 雲論》專文提到制度不改，絕對還有下一個謝淑薇，果不其然，5年時間過去了，一切還是沒有太大改變。

事實上，謝淑薇因與中華民國網球協會有多次不愉快經驗，2016年奧運時，謝淑薇亦曾指控網協資源分配偏坦，而退出單打及雙打比賽，這件事甚至被整理成「網球選手謝淑薇奧運教練問題事件」放在維基百科上。

謝淑薇也曾經在臉書上發文提到體育改革的必要性，不管是教練、防護員、公正的選訓、遴選制度、補助贊助相關等，都有加強空間，唯有群眾一起監督政府，才能加快改變的進程。