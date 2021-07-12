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郭台銘、台積電BNT最快九月抵台　藍委：徹底破除大陸擋疫苗謠言

▲郭台銘。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲郭台銘。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者杜冠霖／台北報導

台積電、鴻海、永齡基金會向上海復星洽購1000萬劑mRNA新冠疫苗，三方今（12日）證實已經完成政府捐贈程序，對此，國民黨立委呂玉玲表示，這次的採購破除了中國大陸阻擋台灣買疫苗的謠言，「等於讓政府一再聲稱買疫苗有阻礙的說法有了照妖鏡。」

呂玉玲12日在臉書發文表示，當民眾渴求施打COVID-19疫苗時，民間企業主動跳出來，鴻海與台積電僅僅花了約一個月的時間，快速完成BNT疫苗簽約採購，這次兩間企業採購各500萬劑，也就是共1000萬劑COVID-19疫苗，且這次的採購完全符合德國原廠製造、疫苗直送台灣的原則，最快將於九月抵達台灣。

呂玉玲指出，這是自四月疫情開始快速升溫以來最振奮人心的大好消息，不會有「復必泰」字樣的疫苗，「也徹底破除了中國大陸阻擋台灣採購疫苗的謠言，等於讓政府一再聲稱買疫苗有阻礙的說法有了照妖鏡。」

呂玉玲表示，感謝為國人健康鍥而不捨的郭台銘與台積電，確定採購成功的這1000萬劑不只是對抗病毒的疫苗，更是振奮國人的強心針，相信台灣未來將會有疫苗持續進口，「疫苗接種站應盡可能廣設，盡快讓民眾施打疫苗，回歸工作崗位，解除經濟困境並重返昔日的熱鬧榮景！」

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