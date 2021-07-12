「內行看門道」醫曝BNT合約好複雜　籲提早佈局買到6000萬劑

▲BNT藥廠。（圖／路透）



記者許展溢／綜合報導

鴻海和台積電採購德國BNT（輝瑞）疫苗完成簽約程序，各自透過重訊指出，將各捐500萬劑BNT162b2疫苗，醫師潘建志在臉書表示，共1000萬劑入手，打完台灣要重回國際防疫模範生外，從「內行的來看門道」表示，合約提到「台灣地區」4個字，對大陸來說是「中性用語」，為何都要買BNT，是因「有優先提貨權」。

潘建志說，交易兩造是上海復星子公司復星實業和「台積電、鴻海和永齡基金會」委託的裕利醫藥，上海復星很早2020年3月就入股德國BNT取得地區代理，比美國輝端投資BNT還早，要買BNT的mRNA疫苗，上海復星是繞不過的。裕利醫藥則是台灣最大的倉儲冷鏈業者，台灣進口藥品需要有藥商許可証，這也是必需。

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潘建志表示，「所以，這個約簽的好複雜啊，德國總公司BNT->代理上海復星->子公司復星實業。台灣衛福部委託->鴻海台積電>裕利醫藥。」除原廠授權書，應還需要另外999頁文件，鴻海董事長郭台銘完成了難度極高的曲速任務，在這局國內國外各方牛鬼蛇神佈下的迷陣中，他以實力和熱情，衝破各個法律難關，順利地為台灣人拿到疫苗，感謝郭董。

潘建志接著指出，公告載明「買方捐贈予台灣地區疾病管制機構用於當地接種。」以大陸而言，「台灣地區」的用語算中性，顯然上海復星也希望這筆合約談成，因為他們有傭金可賺。難怪在東洋藥品和衛福部談不成交易後，不斷傳言有很多掮客持續在推銷BNT疫苗。

▲潘建志說，上海復星原始供貨協議合約BNT疫苗進口一事，對BNT有優先提貨權。（圖／總統府提供）



對於很多人不懂為何大公司都要買BNT不買別的，潘建志說明，就因為上海復星的原始供貨協議合約，對BNT有優先提貨權。一億劑，慈濟的500萬劑也分的到。甚至，建議再多加買1500萬劑，都有可能達成。

潘建志更說，疫苗政治學，真的十分微妙，國內外不同疫苗廠商，代理商之間彼此會競爭會講對方產品不好，私底下也會破壞對方的交易，商業利益暗中成為政治角力，再轉一手，幻化成媒體，網路上各種大小咖暗樁帶風向。意識型態啊，認知作戰啊，假新聞啊鬧了好幾個月，一付要魚死網破同歸於盡的氣氛，「不要這樣啦，再不快打疫苗人都死了，什麼錢都賺不到了，別再盧洨洨了啦」。

最後潘建志表示，現在唯一的問題就是什麼時候進貨，買疫苗不是問題，疫苗能多快飛進台灣才是問題，重要的是「台灣要提早佈局第三劑，買到6000萬劑，為明年做準備，才不會再發生今年的困境。」