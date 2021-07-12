疫苗何時輪到你？1千萬劑BNT快來了　40歲以上「最快這個月」能打到

▲根據估算，40歲以上族群最快有望在10月接種疫苗。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者李佳蓉／綜合報導

復星醫藥11日晚間公告分別與台積電、鴻海、永齡基金會以及裕利醫藥簽訂《銷售協議》，將銷售共計1000萬劑BNT疫苗，與立陶宛贈送的2萬劑疫苗最快預計9月陸續抵達，屆時加上台灣已有的701.66萬劑疫苗，疫苗總量達1703.55萬劑，能覆蓋前10大類疫苗接種對象（1492.4萬人），剩餘疫苗最快於10月有望再往下一年齡層開放，供40歲以上民眾施打。

根據內政部統計資料顯示，全台45歲至49歲共有176萬人，加上前10大目標族群1492.4萬人，共計1668.4萬人，仍在1703.55萬劑的覆蓋範圍內，有機會在疫苗抵達後盡速於10月開打；至於再往下一類別40～44歲共有201.6萬人，雖然剩餘的疫苗劑數不足以供該年齡層所有人施打，但確實有部分人可打到疫苗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼疫苗最新到貨時程及數量，40～49歲國人有望在10月開打。（圖／曾梓倩、記者黃翊婷製）

行政院政務委員唐鳳日前推出疫苗意願登記平台，開放第9類「18歲至64歲，患有高風險疾病、罕見疾病或重大傷病者」，以及第10類「50～64歲成人」預約接種，截至昨日上午10時累計已有246萬人登記。總統蔡英文7日喊話要求疫苗覆蓋率要在7月底前達到25%。

▲第9、10類民眾響應熱烈，截至昨日上午10時已累積246萬人登記。（圖／記者湯興漢攝）

陳時中強調，有做意願登記不一定符合施打資格，年齡的標準很清楚，重病、罕病和慢性病患者也有定義，意願登記後，1922會簡訊通知符合資格的民眾，並非登記有意願就一定符合資格。

根據唐鳳提供的預約流程，進入1922.gov.tw網站後，第一步要輸入身份證、健保卡號碼、手機號碼、希望接種行政區和希望接種疫苗種類，符合第九類和第十類且疫苗量足夠的前提下，預約民眾就會收到簡訊。

預約時段可在預約網站或健保快易通選擇，另外，也可做實體預約，民眾只要拿健保卡到超商、藥局或衛生所，一樣可以持卡預約，可選擇希望施打的地點和時段，在網站上隨時可做更改預約，不過若是預約未到，就需要等下一輪開放時間，重新預約。