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疫苗何時輪到你？1千萬劑BNT快來了　40歲以上「最快這個月」能打到

▲▼台北市市場攤商擴大施打疫苗全面展開，7/5一早南門市場及幸安市場的攤商被安排前往北市懷生國中的疫苗接種站現場接種疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

▲根據估算，40歲以上族群最快有望在10月接種疫苗。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者李佳蓉／綜合報導

復星醫藥11日晚間公告分別與台積電、鴻海、永齡基金會以及裕利醫藥簽訂《銷售協議》，將銷售共計1000萬劑BNT疫苗，與立陶宛贈送的2萬劑疫苗最快預計9月陸續抵達，屆時加上台灣已有的701.66萬劑疫苗，疫苗總量達1703.55萬劑，能覆蓋前10大類疫苗接種對象（1492.4萬人），剩餘疫苗最快於10月有望再往下一年齡層開放，供40歲以上民眾施打。

根據內政部統計資料顯示，全台45歲至49歲共有176萬人，加上前10大目標族群1492.4萬人，共計1668.4萬人，仍在1703.55萬劑的覆蓋範圍內，有機會在疫苗抵達後盡速於10月開打；至於再往下一類別40～44歲共有201.6萬人，雖然剩餘的疫苗劑數不足以供該年齡層所有人施打，但確實有部分人可打到疫苗。

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▲▼0712疫苗到貨情況（圖／曾梓倩）

▲▼疫苗最新到貨時程及數量，40～49歲國人有望在10月開打。（圖／曾梓倩、記者黃翊婷製）

新冠肺炎疫苗接種年齡順位。（圖／記者黃翊婷製）

行政院政務委員唐鳳日前推出疫苗意願登記平台，開放第9類「18歲至64歲，患有高風險疾病、罕見疾病或重大傷病者」，以及第10類「50～64歲成人」預約接種，截至昨日上午10時累計已有246萬人登記。總統蔡英文7日喊話要求疫苗覆蓋率要在7月底前達到25%。

▲▼台北市市場攤商擴大施打疫苗全面展開，7/5一早南門市場及幸安市場的攤商被安排前往北市懷生國中的疫苗接種站現場接種疫苗。。（圖／記者湯興漢攝）

▲第9、10類民眾響應熱烈，截至昨日上午10時已累積246萬人登記。（圖／記者湯興漢攝）

陳時中強調，有做意願登記不一定符合施打資格，年齡的標準很清楚，重病、罕病和慢性病患者也有定義，意願登記後，1922會簡訊通知符合資格的民眾，並非登記有意願就一定符合資格。

根據唐鳳提供的預約流程，進入1922.gov.tw網站後，第一步要輸入身份證、健保卡號碼、手機號碼、希望接種行政區和希望接種疫苗種類，符合第九類和第十類且疫苗量足夠的前提下，預約民眾就會收到簡訊。

預約時段可在預約網站或健保快易通選擇，另外，也可做實體預約，民眾只要拿健保卡到超商、藥局或衛生所，一樣可以持卡預約，可選擇希望施打的地點和時段，在網站上隨時可做更改預約，不過若是預約未到，就需要等下一輪開放時間，重新預約。

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