黃偉哲至慈濟高中施打站關心接種疫苗　儘速提升群體免疫

▲台南市長黃偉哲上午前往慈濟高中視察疫苗施打狀況，他呼籲符合接種資格民眾不挑廠牌儘速施打，以提升免疫力及建立群體保護力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市政府為讓民眾盡速施打疫苗，提升群體免疫力，11日於慈濟高中、慈濟基金會善化聯絡處增設大型施打站，並於成大醫院、永康奇美醫院及佳里奇美醫院開設疫苗接種服務門診，共計可提供約11500名疫苗施打量能。

市長黃偉哲上午前往慈濟高中視察疫苗施打狀況，他呼籲符合接種資格民眾不挑廠牌儘速施打，以提升免疫力及建立群體保護力。





市長黃偉哲表示，疫情期間，大家都非常辛苦，尤其台南市至11日已連續14天無新增確診病例，讓人很珍惜這個成果，對於日前網路流傳案11940隱匿足跡，那已大概是1個月前的案例，經過市府查證確定與事實不符，並已做出澄清，請市民朋友不要未經查證就散播不實的訊息，否則可能會觸犯傳染病防治法，最高可裁罰300萬元，重要的是希望大家能在平和的氣氛中把自己保護好，並具備正確的防疫觀念，不亂傳假訊息，一同平安順利度過疫情，市議員李啟維也親自到接種站現場，關心施打疫苗的民眾。



衛生局指出，為替65歲以上民眾、55歲以上具原住民身分者接種疫苗，台南市陸續增設施打站，地點包含7/11於安平區私立慈濟高級中學、慈濟基金會善化聯絡處、成大醫院、永康奇美醫院、佳里奇美醫院，共可施打約1萬1,500人；7/12於安南國中、新營體育場、佳里慈濟聯絡處，共可施打約4,500人；請民眾施打前務必先透過「台南打疫苗」LINE@(ID：@vaccine_tainan)登記接種或醫院網路掛號，並且依指定時間、施打地點前往接種疫苗。





衛生局長許以霖表示，感謝台南市民在炎熱天氣下，即使是假日都願意來排隊打疫苗，市府會持續修正改進疫苗接種作業，讓疫苗施打越來越順暢，也請民眾務必先預約再前往施打，未來一波一波的疫苗配達之後，一定會讓大家可以預約施打到疫苗。



黃偉哲強調，民眾只要是在造冊名單裡面，就一定打得到，請民眾依通知或登記的時間準時前往施打站，不要提早排隊造成群聚，太晚或沒有依登記時間前往施打，可能會排擠當天其他民眾施打的名額，所以請民眾不要早到或遲到，避免影響他人權益以及造成醫護人員的困擾。





衛生局也提醒，目前「COVID-19公費疫苗預約平台」( https://1922.gov.tw/ ) 開放公費接種對象為第9類「18-64歲具有易導致嚴重疾病之高風險疾病者、罕見疾病及重大傷病者」、第10類50-64歲成人，符合條件的市民即日起至7/12下午5時前請預先至平台登記接種意願，以順利推動COVID-19疫苗接種作業；另高風險疾病、罕見疾病及重大傷病者等，民眾可參考以下網站列表：https://reurl.cc/R02Qx6、 https://reurl.cc/Nr2E36 。

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