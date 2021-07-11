跟進六都禁內用被指逆時中　黃偉哲反問：夜市不開放叫逆台南？

▲台南被指餐廳禁止內用政策「逆時中」，令黃偉哲不滿質疑照此邏輯夜市不開放叫「逆台南市」，開放叫「順台南市」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中央流行疫情指揮中心宣布三級警戒延至7月28日，授權地方可有條件餐飲業可內用，台南、屏東、台東、花蓮、南投、彰化等多縣市原本決定有條件同意內用，但在民眾憂心成為破口下，也都改變政策全部都禁止內用，台南更被指是「逆時中」，令黃偉哲不滿表示，照此邏輯，夜市不開放叫「逆台南」？

黃偉哲說，全台灣現在只有一個縣市是「順時中」，其他都「逆時中」，他想不是這樣解讀的，中央流行疫情指揮中心是說3級警戒到12日，13日開始有些是可以在開放餐廳內用，但是必須遵守一些指引、行政指引，那地方上呢，就如同我們開放夜市，也必須要遵守一些夜市開放的指引，那如果夜市它選擇先不要開放，它還沒有做好準備，它就不會來申請要來做開業的活動，那如果它做好準備，做好防疫的指引的話，它就會來開放，那也不是夜市來的叫做「順台南市」，夜市沒有來叫「逆台南市」？

黃偉哲說，同樣的地方上有權自己決定要不要開放，那也不是陳時中部長強迫我們縣市要開放，不開放就是逆時中，不是這樣子的，相對應的中央流行疫情指揮中心有一些沒有開放的活動跟場域，那如果有些縣市選擇要開放那當然是跟中央的行政指導是不相符合的，這個部分是一個基本的邏輯問題，也跟大家做一個說明。

黃偉哲強調，針對疫情資訊，還是以中央流行疫情指揮中心發布的訊息為準，網路上有ㄧ些不實的訊息，拜託各位不要亂傳，市府在澄清之後，會希望刊載的媒體能夠幫忙澄清更正的訊息，刊登了這個沒經過證實的訊息之後，市府澄清的訊息也幫忙刊登。像網路上有傳到11940的訊息，經過查證之後是假訊息，並沒有什麼醫護人員掩蓋確診者的足跡，這部分我們會請發布這些訊息，網路上轉傳這些訊息的朋友，來幫忙下架、撤回這些訊息，市府會把相關的訊息，請相關的治安單位去了解。

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