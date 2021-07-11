登記數量影響疫苗配發數量　黃偉哲：符合資格者請盡速上1922系統登記

▲台南市長黃偉哲提醒，民眾意願登記數量會影響中央撥配地方疫苗數量，請符合第6、8、9、10類資格的市民，盡快於12日下午5時前進入1922.gov.tw系統登記。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府針對南市府研發的「台南打疫苗」Line系統及唐鳳政委推出的「疫苗施打意願登記與預約系統」做相關討論；黃偉哲市長提醒，民眾意願登記數量會影響中央撥配地方疫苗數量，請符合第6、8、9、10類資格的市民，盡快於12日下午5時前進入1922.gov.tw系統登記第一波疫苗，別錯過機會。

黃偉哲市長強調，民眾可透過該系統選擇要施打莫德納或AZ疫苗的意願，也可兩種疫苗都勾選，但若民眾未上系統登記，中央就不會主動配發疫苗數量給地方，因此請市民踴躍登記。

研考會主委戴偉峻說明，唐鳳政委推出的「疫苗施打意願登記與預約系統」操作簡便，民眾先上系統「意願登記」，符合預約資格的民眾會收到1922系統簡訊通知，接著進入「預約接種」階段，最後則是「接種疫苗」。

戴偉峻主委指出，這波可接受的登記對象主要為「第9類18歲至64歲，患有高風險疾病、罕見疾病或重大傷病者」及「第10類50-64歲成人」，而因年齡未設上限，因此之前開放施打的族群包括「第6類」和「第8類」，也可登記。

衛生局長許以霖報告目前南市疫苗施打概況，其中，台南市COVID-19疫苗「第一劑人口涵蓋率」為14.00％，而台南市「75歲以上長者疫苗接種率」已達54.5％，另外，台南市65-74歲長者疫苗接種率則為30.0％

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