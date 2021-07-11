台南連14+0　黃偉哲請6、8、9、10類市民向1922系統預約爭取疫苗

▲台南市長黃偉哲請6、8、9、10類市民，向1922系統預約登記，以爭取疫苗配發施打。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市11日沒有新的確診，台南市長黃偉哲指出，到今天應該14天確診+0，台南最後有確診案例是安南家庭群聚，距今已經大概是15天了，台南市在防疫工作、清消、防疫宣導上大家都辛苦了，除要堅守這份得之不易的成果，也要請6、8、9、10類市民向1922系統預約爭取疫苗配發施打。

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黃偉哲市長指出，地方登記跟列冊我們是在65歲以上，像台南打疫苗的這套LINE@軟體，那就是服務到65歲以上的人，到7月16日以後開始施打的這些都是中央唐鳳政委所開發的這套軟體來接力來服務大家疫苗登記，那疫苗登記有多少人他就給多少劑，他沒有說按照給地方統一的劑量，各自的劑量那你們自己去找人來打，就變成是你必須進入中央的那個系統然後登記完，那個系統是非常親民的系統，所以很好上手很好登記，有些朋友大概1、2分鐘內就可以登記完，而且完全不會造成有些縣市所造成卡卡，卡不進去，所以說如果要打苗就必需完整登記，它才會把你的疫苗數額計算在內，要不然的話就沒有疫苗可以打，所以拜託大家善用這套系統，也必須要利用這套系統。

研考會主委戴偉峻說明指出，第6類、第8類、第9類跟第10類的市民朋友都可以登記，也就是說現在我們只要是50歲以上的民眾沒有上限，那另外就是第9類18-64歲有高風險疾病罕見疾病還有重大傷病者，全部都可以登記，那一定要趕快做意願登記，那這裡面可以選擇要的疫苗，那他是建議兩者都可以選擇，現在有AZ跟莫德納疫苗可以選擇，但建議兩者都打勾，那填完之後中央就會盡快用簡訊的方式來通知民眾來進行預約的登記，那預約的登記有兩個方法一個是線上的預約，另外一個是實體的預約，兩個都可以選擇，大概以上做補充。

黃偉哲說，線上的預約跟實體的預約那就有兩個系統，但是一定要完成預約登記，你要施打的疫苗才會計算在內，配送到各地方各縣市政府，還有一個點它可以選擇你要在哪裡施打，譬如說你戶籍在某個縣市，但是人在另一個縣市，你可以選擇在另一個縣市施打，這是另一個比較方便的地方。

黃偉哲說，並不是施打疫苗之後就沒事了，從此王子跟公主就過著幸福快樂的日子，結果答案不是，不管是輝瑞、不管是莫德納、不管是BNT、不管是AZ，或是其它的品牌，嬌生這些，完整施打過二劑的疫苗涵蓋率的國家，從阿拉伯聯合大公國的65.8，以色列的57.3，英國的51.3，美國48.2，西班牙的43.7，德國40.8，加拿大40.5，這是完整打過二劑的，那打過一劑的更高，在7月8日這些國家的確診數都是非常多，希望大家即便打了疫苗，完成二劑的接種，或者是一劑的接種，都還是要注意防疫，戴口罩，保持社交距離，勤洗手，這個部分是很重要的，那等到7月26日三級警戒另外一個期限到達的時候，要看中央流行疫情指揮中心的決定，市府來做一些相對應的措施，包括一些場館，包括一些活動。

黃偉哲說，疫苗的施打還是要依照順序，因為疫苗充足，但是沒有辦法一下子一天內所有的人都來施打，我們65歲以上的人有31萬7000人，31萬7000人的長者，即便疫苗到了，還是要依序來施打，我們有台南打疫苗的登記的順序，我們有造冊、列冊到醫院登記的順序，如果你沒有到網路上去預約，沒有打電話預約好，也沒有在醫院登記掛號註冊註冊好，那只憑一張通知單，只憑健保卡、身分證就要去施打，坦白講這樣會讓醫護人員跟防疫人員很困擾，前兩天施打站所造成的困擾不僅是有跨區的問題，也有沒有在登記的順序之內，沒有完成登記，就在現場一定要人家幫他施打，結果有照順序時到現場的人反而被排擠到了，我想大家都是市民朋友，也希望說大家能夠互相體諒一下。

黃偉哲說，全台灣現在只有一個縣市是順時中，其他都逆時中，他想不是這樣解讀的，中央流行疫情指揮中心是說3級警戒到12日，13日開始有些是可以在開放餐廳內用，但是必須遵守一些指引、行政指引，那地方上呢，就如同我們開放夜市，也必須要遵守一些夜市開放的指引，那如果夜市它選擇先不要開放，它還沒有做好準備，它就不會來申請要來做開業的活動，那如果它做好準備，做好防疫的指引的話，它就會來開放，那也不是夜市來的叫做順台南市，夜市沒有來叫逆台南市，同樣的地方上有權自己決定要不要開放，那也不是陳時中部長強迫我們縣市要開放，不開放就是逆時中，不是這樣子的，相對應的中央流行疫情指揮中心有一些沒有開放的活動跟場域，那如果有些縣市選擇要開放那當然是跟中央的行政指導是不相符合的，這個部分是一個基本的邏輯問題，也跟大家做一個說明。

打完疫苗還是要做好防疫，去年有一個叫做防疫新生活，我想防疫的，之後打完疫苗之後我們還是要做到相關的規定，以免疫情又起，很多國家都遭受第二波、第三波、第四波，在解封之後，疫情起來又封，封了以後又解，解了以後又封，造成民眾、市民生活上很大的不方便，那台南市還是維持零確診，但是在要循序降級，警戒要降級，或是部分場域要開放，我們還是要很小心做好個人的防疫措施，以免造成防疫的破口。

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