台南7／12加開三處大型施打站　黃偉哲籲民眾務必先預約再前往

▲台南7月12日加開三處大型施打站，黃偉哲籲民眾務必先預約再前往。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

根據中央流行疫情指揮中心公告，全國新增28例本土個案，台南無新增本土確診病例。台南市長黃偉哲表示，台南至11日連續14天零確診，台南7月12日加開三處大型施打站，黃偉哲籲民眾務必先預約再前往。

黃偉哲並再次呼籲民眾不要挑廠牌，符合資格就儘速預約，他也強調，即使是美國、英國、以色列等疫苗接種涵蓋率接近50％或達50％以上的國家，7/8單日仍有百例甚至萬例以上的確診個案，因此呼籲市民朋友打完疫苗後，仍要做好戴口罩、勤洗手、保持安全社交距離等防疫工作，避免疫情再次爆發。

衛生局長許以霖指出，至10日為止，台南市計有26萬1886人已完成第一劑COVID-19疫苗接種，涵蓋率達14.01％，75歲以上長者接種率達55.3％，65歲以上長者接種率達44.4％，65至74歲長者接種率達37.67％，而莫德納疫苗自7/1至7/10的施打人數共10萬8845人。

衛生局指出，為替65歲以上民眾、55歲以上具原住民身分者接種疫苗，7/12於安南國中、新營體育場、慈濟基金會佳里聯絡處增設大型施打站，共可施打約4500人；請民眾施打前務必先透過「台南打疫苗」LINE@(ID：@vaccine_tainan)登記或向區公所電話預約，並依指定時間、施打地點前往接種疫苗，不要提早或遲到。

Ecovacs掃拖機器人