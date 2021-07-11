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WHO最快8月批准印度國產疫苗！　Covaxin對Delta病毒效力65%

▲▼由印度巴拉特生物科技（Bharat Biotech）研發的國產疫苗Covaxin。（圖／路透）

▲由印度巴拉特生物科技（Bharat Biotech）研發的國產疫苗Covaxin。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

世界衛生組織（WHO）首席科學家史瓦米那尚（Soumya Swaminathan）表示，由印度巴拉特生物科技（Bharat Biotech）研發的國產疫苗Covaxin，最快在4至6周內就能列入WHO的「緊急使用清單」（EUL）。

史瓦米那尚在一場研討會中指出，要列入EUL有一個完整的程序，必須要完成三期臨床實驗、並將完整數據交給監管單位，「完整的數據包安全性、有效性和生產品質標準，巴拉特生物科技已經提交了這些數據，因此我預計在未來4至6周內，就能對是否納入（EUL）做出決定。」

巴拉特生物科技月初公布Covaxin三期臨床實驗結果，顯示其對所有症狀整體效力達到77.8%，預防重症效力達到93.4％，對印度主要毒株Delta病毒的防護力則有65.2%。

目前獲WHO批准緊急授權使用（EUA）的疫苗包含輝瑞（Pfizer）＆德國生技公司BioNTech、歐產AZ（Vaxzevria）、韓產AZ（AstraZeneca-SK Bio）、印度產AZ（Covishield）、嬌生（Johnson & Johnson）、莫德納（Moderna）、中國國藥（Sinopharm）、北京科興（Sinovac）共8支。

納入世界衛生組織（WHO）緊急使用清單（EUL）則有6項，分別是阿斯特捷利康（AstraZeneca）、嬌生；屬於mRNA疫苗的莫德納、輝瑞；以及屬於全病毒技術的中國國藥與科興。

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