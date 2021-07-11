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Garmin確診源引戰！陳時中公開「染疫始末」：講法誤差造成誤會

▲▼指揮中心指揮官陳時中。乾淨版畫面。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者周姈姈／台北報導

穿戴裝置Garmin林口廠區1員工確診，意外引發台北市與桃園市府舌戰，對此，指揮官陳時中跳出來澄清了，他在記者會還原Garmin確診者染疫始末，並強調「時間差容易引發互相的爭執，希望大家可以互相體諒」。

指揮官陳時中於今日記者會澄清，兩邊政府都覺得有些委屈，整個Garmin案子從15108（案14860丈夫）傳給15207（Garmin女員工父親），15207再傳給15245（Garmin女員工），她等於被爸爸所傳染，爸爸（案15207）於6/28與15108在工作上有接觸，桃園市政府認為「為什麼15108已經被確診還到工地上班，為什麼沒去通知工作地點？」北市認為疫調已做完全，雙方上面有些誤會，要讓大家明白這事情。

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陳時中說，案15108基本上可能被判定是14860接觸者，兩位是夫妻，案14860在6/29檢驗陽性，然後也有把接觸者上傳到接觸者追蹤系統，所以6/29案15108被告知隔離，6/30電子居隔單開啟，6/30～7/3沒有症狀，7/2進行接觸者採檢，然後7/4研判確診。

陳時中接著說，可以確定的是台北市有確實做接觸者匡列，在第一時間就上傳，第一時間也是把他列為居家隔離對象，6/30電子居隔單就開啟，案15108在6/29就沒有外出，現在牽涉到6/28有去上班，為什麼沒跟上班地點報告，整體來說，從他採檢確診日開始往前推3天，為可傳染期，換句話說7/2往前推3天是6/29列可傳染期，6/28就不是可傳染期。可傳染期相關的接觸者要開始展開另一波疫調跟匡列，但因為可傳染期到6/29，北市已經啟動居家隔離，所以不會再往前去匡列。

陳時中指出，剛好差一天，前面幾個案子都有相關，記得可傳染期都是往前推2天，後來有幾個案例出現才往前推3天，當然會牽涉採檢日、發病日等錯綜複雜因素，現在規定若有症狀即以當日為發病日往前推3天是可傳染期，沒有症狀者就以採檢日往前推3天為可傳染期，6/28他並沒有被列在可傳染期，自然沒有匡列的情況。「雙方就是因為差這麼一天，北市認為他們疫調有確實做，桃園認為『你怎麼沒跟我們說？』差別在於發言人有講說6/28沒有去上班了。」

陳時中說，這時間在作法上沒有錯，講法上稍微有點誤差，他是6/29起沒有去上班，6/28去上班也沒有錯，那時間不是可傳染期所以沒匡列，「我想地方在這裡有點時間差容易引發互相的爭執，我想大家可以互相體諒」，跨區畢竟有很多事必須靠大家互相合作、提高警覺。

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