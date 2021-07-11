滿地墳坑！最毒Delta入侵印尼「病歿飆升」　空地淪墓地

▲印尼雅加達的空地變成新墓地。（圖／推特／@Sharmsoul）



記者王佩翊／編譯

東南亞疫情持續蔓延，印尼因Delta病毒入侵情況再度惡化，當地醫療系統更是瀕臨崩盤，醫院甚至只能依靠搭建帳篷的方式收治確診病患，氧氣資源更是陷入緊繃。首都雅加達也由於病歿人數飆升，當地政府已經在大片空地開挖一個又一個的墳坑，作為墓地埋葬大批死者。

印尼9日新增3萬5094例確診、826死，累計確診249萬1006人、6萬5457人。由於疫情持續惡化，印尼當地的醫療資源已經無法負荷。院方為了吸收大量的新冠患者，已經嘗試在醫院旁搭建帳篷並增加病床，但是由於醫護人力不足，目前也已經無法再收治更多的病人，醫療用氧氣更是缺乏。

受到疫情蔓延影響，死亡數激增，當地的殯葬業者直言，在疫情前原本每天只需要製作10個棺材，如今每天至少生產30個棺材。不僅如此，棺木的原料價格也在持續上漲，進貨越發困難，訂單卻不斷湧進。

一名推特網友上傳了一段影片，從影片中可以看到，印尼首都雅加達因為病歿數不斷飆升，當局如今只能將大片的空地轉為墓地使用，連夜在地上開挖一個又一個的墳坑，以埋葬死者。一旁更是有源源不絕的救護車載著遺體排隊等候，畫面十分驚人。

另一方面，印尼當局表示，如果情況持續惡化，單日新增確診可能突破4萬或5萬例。貿易部長盧飛（Muhammad Lutfi）表示，當局已經要求進口多項醫療用品，其中包含從台灣進口制氧機，希望能加速相關程序的作業流程。

Kawan di Jakarta share suasana pengkebumian jenazah covid di Rototan Jakarta, hari ini sahaja 9300 kes baru di Jakarta, 34K seluruh Indonesia



Bertahan ya teman2 semua . pic.twitter.com/C7xGluYhwU — LAWAN(@Sharmsoul) July 7, 2021

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