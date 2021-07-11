男女攜Delta赴美參加婚宴！賓客都打過疫苗　仍爆群聚1死1重症

▲美國德州一場戶外婚禮即使要求賓客須先完成全面接種，仍然造成6人確診，其中1名男子死亡。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張寧倢／編譯

美國德州休士頓一對夫妻在疫情之下舉辦了婚禮，除了場地選在通風良好的戶外，也要求所有賓客必須提供疫苗接種證明，最後一共有92人參加了這場婚宴，但其中一對來自印度的男女在婚禮4天後確診Delta變異株，更傳染給其他4名已經完全接種疫苗的賓客，首先發病的印度男子最終死亡，另有1人發展成重症。

綜合《休士頓紀事報》與《印度電訊報》報導，美國一對夫婦4月在休士頓舉行戶外婚禮，並要求所有賓客必須提供完整接種證明，其中2名來自印度的男女賓客在10天前接種了第二劑印度國產Covaxin疫苗，女子在婚禮結束當晚感覺身體疲勞，男子則在2天後出現咳嗽，第3天兩人都開始發燒，隔日雙雙確診Delta變種病毒。

▲許多新人在疫情期間無法如期舉辦婚禮，如今部分疫苗接種率的國家已經能舉行公開婚宴。（圖／視覺中國）

不幸的是，雖然這名印度男子沒有慢性病史，但年紀已超過65歲高齡，病情不斷惡化之下，最終在1個月後死亡。報導稱，婚宴中與這對印度男女有過近距離接觸的4名賓客也相繼確診，「突破性感染」了Delta變異株，4人中接種莫德納疫苗與輝瑞/BNT疫苗者各有2人，其中一名確診者患有糖尿病，病況發展成重症，住院接受單株抗體治療。

報導提到，休士頓衛理公會醫院本周公布數據顯示，若Delta變種病毒繼續以目前速度傳播，未來幾周之內，它可能佔據當地約92%的新增確診病例，該院微生物學博士Wesley Long表示，「我們大多數Delta變種的住院患者中，絕大多數都未接種疫苗。」另外，德州奧斯汀（Austin）一個青年營隊（youth camp）已經有超過百人確診，專家擔心感染數將突破200人。

報導指出，輝瑞與莫德納疫苗對原始毒株的有效性為95％與94％，但對於Delta變異株的效力則落在64％到88％不等。德州大學醫院加爾維斯敦分院的生物學專家Pei-yong Shi表示，疫苗並沒有完全阻止感染，但其中一個好處是能減緩病症。印度公衛研究專家也表示，儘管出現突破性感染，但迄今的觀察都顯示，疫苗對預防重症有很強的保護力。

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