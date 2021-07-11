馬媒報導打完疫苗會產生磁力？　陳時中：不然找一個人來吸吸看

記者嚴云岑／台北報導

疫苗開打陸續傳有通報不良反應，指揮中心表示，莫德納副作用第一劑比AZ少一點，AZ接種第一劑副作用有26%，莫德納3%，但第二劑副作用比第一劑高。有趣的是，外媒報導有民眾打完疫苗後身體出磁力，民眾關心台灣是否有類似通報？發言人莊人祥指出，無法判斷是疫苗所致或該人天生有磁力。陳時中則說：「不然找一個人來吸吸看。」

有記者提問，馬來西亞有媒體報導，打完疫苗會產生磁力可吸附鐵釘，台灣是否也有相關現象？莊人祥無奈表示，「不一定是他還沒打就有」，到底是打疫苗所致還是本來就有特殊磁力，指揮中心無法解釋。陳時中也笑道表示，「不然找一個人來吸吸看」。

新冠疫苗接種率連日破新高，行政院政委唐鳳今（11）日也在記者會上說明疫苗預約平台最新進度，他強調，會在7/12進行第一輪結算，如果在之前有勾AZ，就會在7/13～7/15收到簡訊通知，預約施打期程是從7/16開始接種，前3批都會是AZ疫苗，如果只有勾選莫德納，要到第四輪才能接種到。

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唐鳳說，這次登記時程有點加速，是因為這批來的AZ疫苗量足夠，會在7/12下午5時進行第一輪結算，下午5點前勾選AZ者，才會進入接下來收到簡訊的預約資格中。如果已經在上面登記過了，紀錄就會持續保留，如果沒有勾AZ，就可以上網把AZ勾起來，才能在7/13收到簡訊。

唐鳳另提醒，簡訊只會從1922發給大家，預約期是從7/13～15，預約實際施打期程是從7/16開始進行接種。從目前到貨量計算，前三次預約的都會是AZ疫苗，如果沒有預約AZ的話，要到第四次才打得到。