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四川巴中市連日暴雨　10多艘船隻被洪水沖走吞噬

記者蔡紹堅／綜合報導

四川巴中市9日起連續降下暴雨，導致巴州區三江鎮電站河道內停靠的10多艘船隻被洪水衝擊到堤壩下游。根據當地官方統計，暴雨已導致周圍縣市超過12萬人受災，至少81戶房屋受損倒塌，直接經濟損失達1.76億元。

根據《央視》報導，7月9日8時至10日14時，巴中市有210站雨量超過50毫米，122站超過100毫米，2站超過200毫米，分別為南江縣紅四221.5毫米，通江縣草廟子214.2毫米，最強降水時段在9日後半夜至10日白天。

▼船隻被洪水沖走後淹沒。（圖／翻攝CCTV）

▲▼四川巴中市連日暴雨　10多艘船隻被洪水沖走。（圖／翻攝CCTV）

受強降雨影響，平昌縣響灘鎮內澇嚴重，洪水將響灘橋上的護欄沖垮，水位已達近十年最高水位，目前救援隊已將低窪地帶被困居民轉移到安全區域。

在通江縣新場鎮，連續降雨導致部分路段出現落石塌方、河流水位上漲，救援人員從河中孤島救出3名被困群眾。在南江縣，暴雨致多處道路塌方。

據初步統計，本輪強降雨導致巴中、南充、廣元、資陽、成都等地12萬餘人不同程度受災，轉移安置群眾4600餘人（南充4.6萬人受災，轉移安置2249人；巴中7.2萬人受災，轉移安置817人），直接經濟損失1.76億元。農作物受災面積4578公頃，房屋損毀、倒塌81戶204間，部分道路因山體垮塌導致中斷。通江縣新場鎮3名野釣者被困小通江心島，在水文情報有力支撐下已成功脫險。詳細災情正在進一步核實統計中。

▲▼四川巴中市連日暴雨　10多艘船隻被洪水沖走。（圖／翻攝CCTV）

▲▼四川巴中市連日暴雨　10多艘船隻被洪水沖走。（圖／翻攝CCTV）

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