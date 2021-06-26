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有如小雞爪！　陸新發現最小恐龍足跡「只有10毫米」　

▲▼ 大陸最小恐龍足跡 。（圖／翻攝 封面新聞）

▲▼ 大陸最小恐龍足跡 。（圖／翻攝 封面新聞）

▲大陸四川新發現最小恐龍足跡，只有10毫米，比一角人民幣幣還小。（圖／翻攝 封面新聞）

記者任以芳／綜合報導

大陸四川自貢恐龍博物館中外古生物學家學研究團隊宣布，他們在四川自貢富順發現了一批保存良好的恐龍足跡，其中包括了一個長僅10.2毫米的微小恐龍足跡，推斷是剛出生的小恐龍或成年的小型恐龍留下足跡，還沒有定論。

《澎湃新聞》指出，參與研究的單位有自貢恐龍博物館山副研究館員、彭光照研究館員、葉勇研究館員、中國地質大學（北京）邢立達副教授等中外古生物學家學研究團隊，中國地質大學（北京）、中國科學院古脊椎動物與古人類研究所、美國科羅拉多大學、德國古爬行及兩棲動物博物館、美國查爾斯頓學院等。論文發表在本期的《歷史生物學》雜誌上。

超可愛的「麻雀恐龍」的足跡是怎樣發現的呢？1998年7月，富順縣永年鎮五裏村村民丁永富、丁永健兄弟在自家房屋旁邊的空地開挖一口池塘來蓄水，當中挖到長條形石塊鋪在池塘四周當做墊腳石，表面布滿「雞爪」似的形狀，但是大家並沒有往心裏多想。

多年後，村民丁永富的女兒丁麗對恐龍話題有興趣，2017年4月，她在網上發布幾張老家池塘旁邊的墊腳石的照片並詢問照片上的「雞爪」是不是恐龍足跡，自貢恐龍博物館立刻聯繫對方。同年五月，這個10多毫米的腳印證實是「中國最小恐龍足跡」。

▲▼ 大陸最小恐龍足跡 。（圖／翻攝 封面新聞）

▲大陸最小恐龍足跡，不確定是剛出生或幼年恐龍。（圖／翻攝 封面新聞）

報導稱，從形態上看，這些足跡可以歸為蹺腳龍足跡類，蹺腳龍足跡常見的尺寸小於15厘米，世界各地都曾發現一些非常小的蹺腳龍足跡。來自韓國昌善島的小龍足跡是已知最短的，長度只有10.5毫米。韓國還發現過一種微小的兩趾型足跡，是世界上最小的恐龍足跡之一，平均長度和寬度分別為10.3毫米和4.2毫米。

四川自貢富順發現的小腳印推斷是剛出生的小恐龍留下，還是成年的小型恐龍留下，還沒有定論。如果富順微小足跡確實是幼年獸腳類恐龍在生命非常早期所留下的足跡，有助於研究早成或超早成的發育過程。

早成或超早成是主龍類的古老特征之一，已經出現在部分恐龍（如傷齒龍類、反鳥類）及其他脊椎動物（如翼龍類）身上。這些獸腳類恐龍被證實廣泛分布在侏羅紀早期的四川盆地，該發現對恢復該地區古生態、古地理、古環境等方面具有重要意義。

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