兩岸公益騎行　第9屆單車天使7月暑騎涼山

▲第九屆單車天使即將啟航，大陸山區小學生正在上兩岸志工提供的破風鴨線上課程。（圖／單車天使提供）

記者陳政錄／北京報導

作為兩岸唯一以騎行為載體的體育公益活動，第九屆單車天使神州圓夢公益之旅暨暑期破風鴨線上課程，將於7月18日，在四川涼山冕寧縣正式啟航。屆時25名來自愛曦小學與達祖小學的小勇士，將在兩岸志願者的陪伴下，在四川省涼山州進行愛心騎行活動。

單車天使神州圓夢公益之旅自2012年以來，已成功舉辦了八屆，活動總累積騎行里程超過11000公里，歷經兩岸51個城市，歷屆兩岸志工195人。這是一個由一位老師與一群志工，共同發起的愛的「騎跡」。

▲第七屆單車天使神州圓夢公益之旅抵達上海時的情況。（圖／記者陳政錄攝）

在前幾年舉辦時，單車天使搭橋兩岸弱勢青少年在大陸騎行，譬如2019年，由來自澎湖、新竹、桃園、花蓮、南投等地共30名國中生，行經台灣台中-南投-新竹-桃園-台北後，至大陸段經過浙江玉環-仙居-寧波-杭州-江蘇蘇州-南京-常州-昆山-上海，完成為期一個月，1050公里的總行程。

2021年，因受疫情等多方面因素影響，單車天使展開「來自大山」公益計畫，將單車天使項目拓展到大陸山區，幫助學生走出山區，並通過線上教學，促進兩岸山區學校學生全面發展。

以本次參與活動的達祖小學為例，是四川涼山州瀘沽湖鎮木垮村唯一一個村內的完全小學，在台灣老人李南陽的幫助下完成了重建，今年5月，單車天使志願者們便在達祖小學進行了單車駕照教學；涼山州冕寧縣哈哈河壩的愛曦小學則是一所民辦小學，由倮伍補哈老師一手創辦。

透過此次交流，大陸的達祖小學與台灣嘉義大埔國中、大陸的愛曦小學與台灣北埔國中締結了姊妹學校，將藉由兩岸線上交流會實現交流。

此次「來自大山」四川涼山州騎行活動是，全程全程用時十天。小勇士們將從愛曦小學出發，一路騎行到達冕寧縣，之後將進行環邛湖、環瀘沽湖騎行，最終到達達祖村，從女神灣返回，期待能幫助小勇士們增長見識。

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