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兩岸公益騎行　第9屆單車天使7月暑騎涼山

▲▼第九屆單車天使神州圓夢公益之旅暨暑期破風鴨在線課程將於四川涼山冕寧縣啟航。（圖／單車天使提供）

▲第九屆單車天使即將啟航，大陸山區小學生正在上兩岸志工提供的破風鴨線上課程。（圖／單車天使提供）

記者陳政錄／北京報導

作為兩岸唯一以騎行為載體的體育公益活動，第九屆單車天使神州圓夢公益之旅暨暑期破風鴨線上課程，將於7月18日，在四川涼山冕寧縣正式啟航。屆時25名來自愛曦小學與達祖小學的小勇士，將在兩岸志願者的陪伴下，在四川省涼山州進行愛心騎行活動。

單車天使神州圓夢公益之旅自2012年以來，已成功舉辦了八屆，活動總累積騎行里程超過11000公里，歷經兩岸51個城市，歷屆兩岸志工195人。這是一個由一位老師與一群志工，共同發起的愛的「騎跡」。

▲▼第七屆單車天使神州圓夢公益之旅。（圖／記者陳政錄攝）

▲第七屆單車天使神州圓夢公益之旅抵達上海時的情況。（圖／記者陳政錄攝）

在前幾年舉辦時，單車天使搭橋兩岸弱勢青少年在大陸騎行，譬如2019年，由來自澎湖、新竹、桃園、花蓮、南投等地共30名國中生，行經台灣台中-南投-新竹-桃園-台北後，至大陸段經過浙江玉環-仙居-寧波-杭州-江蘇蘇州-南京-常州-昆山-上海，完成為期一個月，1050公里的總行程。

2021年，因受疫情等多方面因素影響，單車天使展開「來自大山」公益計畫，將單車天使項目拓展到大陸山區，幫助學生走出山區，並通過線上教學，促進兩岸山區學校學生全面發展。

以本次參與活動的達祖小學為例，是四川涼山州瀘沽湖鎮木垮村唯一一個村內的完全小學，在台灣老人李南陽的幫助下完成了重建，今年5月，單車天使志願者們便在達祖小學進行了單車駕照教學；涼山州冕寧縣哈哈河壩的愛曦小學則是一所民辦小學，由倮伍補哈老師一手創辦。

透過此次交流，大陸的達祖小學與台灣嘉義大埔國中、大陸的愛曦小學與台灣北埔國中締結了姊妹學校，將藉由兩岸線上交流會實現交流。

此次「來自大山」四川涼山州騎行活動是，全程全程用時十天。小勇士們將從愛曦小學出發，一路騎行到達冕寧縣，之後將進行環邛湖、環瀘沽湖騎行，最終到達達祖村，從女神灣返回，期待能幫助小勇士們增長見識。

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