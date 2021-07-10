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桃檢「抗疫暖心箱」300家庭受惠　加碼「暖心宅急便」照顧弱勢

▲桃園地檢署在疫情期間推出「抗疫暖心箱」照顧300弱勢家庭，最近推出第二波「暖心宅急便」服務，提供給需要的弱勢個案與家庭。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園地檢署在疫情期間推出「抗疫暖心箱」照顧300弱勢家庭，最近推出第二波「暖心宅急便」服務，提供給需要的弱勢個案與家庭。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地檢署在疫情期間推出「抗疫暖心箱」服務，結合善心公益團體採購蔬果與更生人自營商品提供給弱勢受保護管束人或家庭，迄今有300家庭受惠，桃檢有鑑於三級警戒更多弱勢家庭或急需照顧個案，再度與慈馨食物銀行合作加碼推出第二波「暖心宅急便」服務，桃檢檢察長王俊力表示，疫情改變我們的生活，也改變人與人關係，桃檢有效聯結「善意」，讓更多需要被幫助的人一起渡過難關。

▲桃園地檢署在疫情期間推出「暖心宅急便」服務，結合善心公益團體提供給需要的弱勢個案與家庭。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園地檢署在疫情期間推出「暖心宅急便」服務，結合善心公益團體提供給需要的弱勢個案與家庭。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園慈馨公益關懷協會在桃園地區從事公益救助志業已有卅餘年，理事長葉星秀於2019年成立社區超市型食物銀行實體店面，設置「馨享社區冰箱」開始，廣邀桃園地區個人或團體加入，目前桃園市13個行政區都有服務據點，慈馨食物銀行除有白米、麵、油、鹽、罐頭等食品，亦提供洗髮精、尿布、衛生紙等日常生活用品，這次受桃檢檢察長王俊力邀請，帶領13區志工響應。

葉星秀指出，在疫情期間與桃檢合作協助司法保護個案，希望能達拋磚引玉效果，讓更多善心人士與團體加入；桃檢繼推出第一波「抗疫暖心箱」服務後，有300個弱勢更生家庭受惠，最近再加碼推出第二波「暖心宅急便」服務，以「加碼」、「加大」提供給需要的個案及家庭。

▲桃園地檢署在疫情期間推出「暖心宅急便」服務，照顧更多弱勢個案與家庭。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園地檢署在疫情期間推出「暖心宅急便」服務，照顧更多弱勢個案與家庭。（圖／記者沈繼昌翻攝）

王俊力強調，桃檢與慈馨食物銀行共推「暖心宅急便」，不僅擴大服務個案量能，也強化桃檢的司法保護服務網絡。疫情改變我們的生活，也改變人與人的關係，有效聯結「善意」讓需要被幫助的人一起渡過難關，以區域可近性的志工宅急配與零接觸服務方式，當每個收到貼有「暖心宅急便 紓困更觀馨」貼紙物資箱的弱勢受保護管束人、更生人、馨生人之家庭，感受到的是持續不止息的「暖心關懷」與「共同陪伴」。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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