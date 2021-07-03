第2波疫苗造冊「檢察長入列」起風波　桃園地檢署：考量職務特性

▲桃園地檢署最近第2波疫苗接種造冊名單，包含檢察長等內勤，遭外界質疑。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對桃園地檢署最近內部公布第2波疫苗接種造冊名單，遭外界質疑法務部是否依照職務風險來分配疫苗接種，造冊名單甚至連並非第一線的檢察長都列入第二波名單。對此，桃園地檢署昨天指出，造冊名單依不同職務特性及任務需要為考量，目前僅是預擬名冊，最後名單仍待中央流行疫情指揮中心指示辦理。

鑒於新冠肺炎疫情持續延燒，桃園地區有多起接種疫苗後猝死或確診死亡個案，使得負責司法相驗檢察官、書記官染疫風險增高，中央流行疫情指揮中心日前同意將檢察官、書記官列入第2類優先施打疫苗人員名單。

桃檢表示，日前已針對第1波需輪值外勤相驗偵查股檢察官、書記官、法醫、司機與部分法警造冊共計130人，已陸續完成施打完畢，第2波造冊名單共計150人，包括檢察長、襄閱主任檢察官、書記官長、偵查股、執行科、公訴組主任等在內，此份造冊名單在內部公布後引發質疑。

桃檢強調，隨疫情發展與執行公務之需要，預擬第2波接種人員名冊，名單是依不同職務特性與任務需要為主要考量，並無造冊風險標準不一、放任上下其手，疫苗接種與造冊均遵照指揮中心指示辦理。

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