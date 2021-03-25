快訊／北榮桃園分院驚爆採購索賄！多名高層遭以涉貪搜索約談

▲台北榮民總醫院桃園分院遭檢舉爆發採購弊案，桃檢指揮廉政署與台北市調處今天到院方搜索。（圖／翻攝自Googlemap）

記者沈繼昌／桃園報導

台北榮總桃園分院遭檢舉院內辦理健保採購業務時，涉及向下游業者索取多筆回扣，廉政署日前接獲檢舉後向桃園地檢署報請指揮偵辦，25日上午桃檢指揮廉政署、台北市調處在台北、桃園等地持搜索票搜索，院方高層主管紛遭檢方約談複訊，全案將朝偽造文書、詐欺與貪污治罪條例等方向偵辦。

據指出，北榮桃園分院遭檢舉內部健檢中心，以機器維修等項目，向下游合作廠商與醫療公司合作偽造不實文件，向台北榮總請款共詐取不得利益，其中還有高層主管從中收取回扣，涉貪金額粗估逾百萬元，廉政署接獲情資蒐證數月後，報請桃園地檢署指揮偵辦。

桃檢今天上午指揮廉政署、台北市調查處分別在台北的某醫療公司、榮總桃園分院持搜索票搜索，初步掌握院方有多位高層涉案，涉嫌為下游業者合作，偽造不實文件再向台北榮總請款詐，粗估詐得逾百萬不法所得，廉政署、北市調查處人員已將桃園分院高層、醫療公司等16人約談並列為被告，全案將朝詐欺、偽造文書與貪汙治罪條例等罪嫌偵辦。

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