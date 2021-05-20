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「疫情延燒+大停電」假消息一堆　桃檢成立專責小組查緝

▲桃園地檢署20日成立「疫情期間查緝散播假訊息犯罪專責小組」，追查疫情期間假訊息。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園地檢署20日成立「疫情期間查緝散播假訊息犯罪專責小組」，追查疫情期間假訊息。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對疫情延燒期間，網路上散播各種疫情假訊息充斥，桃園地檢署20日成立「疫情期間查緝散播假訊息犯罪專責小組」，襄閱主任檢察官趙燕利指出，19 日接獲台灣高等檢察署指示，指派主任檢察官與檢察官成立專責小組，結合桃檢既有之查緝民生犯罪連繫平台網絡，迅速掌握假訊息資訊案件偵辦，以穩定民心維持社會秩序。

桃檢襄閱主任檢察官趙燕利表示，鑑於日前台電停電，不少網友透過臉書或其他通訊軟體散播不實假訊息，足以損害公眾或他人者，因此專責小組的成立有助於迅速掌握散播假訊息情資，檢方積極查緝有關散播疫情假訊息案件，藉以穩定民心，避免社會秩序失控，影響整體防疫決策。

桃檢呼籲，若肆意散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，檢方將依嚴重特殊傳染性肺炎防治與紓困振興特別條例第14條規定最重可處3年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣300萬元以下罰金，若涉及違反社會秩序維護法第63條第1項第5款散佈謠言，足以影響公共安寧，警方可依法裁罰，籲請民眾不可不慎。

►「即日起，我退出老化黨。」

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