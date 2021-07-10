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社會 社會焦點 保障人權

26歲女南下半裸亡！家屬曝「時間疑點」：死前還在跟表姊玩遊戲

記者鄒鎮宇／綜合報導

台北26歲簡姓女子南下高雄與男網友見面，卻半身赤裸暴斃、陳屍在宋姓男網友的房間內。簡女的父親及親友完全無法接受死訊，表示簡女死前還在跟表姊玩線上遊戲，認為死因不單純。

警方初步調查，簡女透過網路遊戲結識32歲的宋男，8日搭車南下到男方位於高雄的租屋處碰面。同時，宋男也找29歲的錢姓友人到場，3人一起享用錢男的毒品助興，而宋男也坦承有和簡女發生關係，當下以為對方睡著沒動靜，察看才發現簡女僵硬死亡。

簡女家屬表示，簡女因疫情而在家待業，近兩個月沉迷線上遊戲，日前突然南下，8日下午4時許還在跟表姐玩線上遊戲，怎麼可能沒多久就死亡，懷疑案情不單純，且不可能一人使用8包毒品咖啡包。

▲▼26歲女「南下見網友」半裸亡！家屬曝「時間疑點」：死前還在跟表姊玩遊戲。（圖／東森新聞）

▲▼簡女南下高雄，卻半裸陳屍在男網友的租屋處。（圖／東森新聞）

▲▼26歲女「南下見網友」半裸亡！家屬曝「時間疑點」：死前還在跟表姊玩遊戲。（圖／東森新聞）

宋男到案後表示，簡女經期來，兩人吸食毒品後有發生關係，但一下就結束，否認有餵毒；另外，錢姓男子表示，他僅在場聊天，兩人因違反《毒品危害防制條例》，分別以10萬元、5萬元交保。

針對此案，法醫高大成認為，要先追查毒咖啡包上的指紋，只要沒有簡女的指紋，就有被餵毒的可能性，且還需注意是否毒品過量、其他疾病導致暴斃等狀況；此外，可從死者下體採集精液判斷涉案人數，通聯紀錄釐清是否有誘殺的可能性。

據了解，目前檢方先進行PCR採檢，確定簡女為陰性，預定12日解剖複驗，詳細死因還有待釐清。

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