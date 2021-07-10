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情侶怒吵他失控走向河堤　才回頭下秒溺斃！女友曝：撿拖鞋

▲高雄市10日上午發生一起情侶吵架，結果男友溺斃， 。（圖／民眾提供）

▲高雄市10日上午發生一起情侶吵架，結果男友溺斃 。（圖／民眾提供）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一早發生一起悲劇！一對情侶雙載經過天祥二路河堤公園時，男子因為跟女友吵架一時氣憤，走進河堤邊，但卻因為要撿拖鞋，滑倒摔進愛河上游河道溺斃，女友看著打撈過程時情緒相當激動，痛哭難以接受，而在進行筆錄時，情緒才稍微緩和，說出兩人爭吵原因。

10日上午7點多，有民眾報案天祥二路河堤公園有人摔進河內，警消趕往救援，7點50分左右找到落水男子，送醫急救後不治。當時一名女子觀看整個打撈過程時，情緒相當激動痛哭，原來她是落水男子的女友，兩個人在發生意外之前，大吵一架。

▲高雄市10日上午發生一起情侶吵架，結果男友溺斃， 。（圖／民眾提供）

▲高雄市10日上午發生一起情侶吵架，結果男友溺斃。（圖／民眾提供）

據了解，落水男子姓胡、44歲，他跟現在33歲的黃姓女友交往3年，10日共乘機車過程中，胡姓男子懷疑女友外面有「小王」，雙方一言不合吵架，騎經天祥二路河堤公園時，胡男把機車停下，情緒不穩走到河堤邊，女友見狀大叫胡男，胡男原本要走回來，但卻發現拖鞋掉落，又回頭去撿，人卻摔進河道。

不過這是黃女說法，因附近沒有監視器，也尚未發現有目擊證人，警方將續釐清案發過程，並報請檢方相驗遺體。

▲高雄市10日上午發生一起情侶吵架，結果男友溺斃， 。（圖／民眾提供）

▲高雄市10日上午發生一起情侶吵架，結果男友溺斃，。（圖／民眾提供）

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